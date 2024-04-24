團結香港基金發表創科政策研究報告！哪些潛在問題窒礙香港發展創科經濟？在教育、技術轉移層面可以做甚麼？公私營可怎樣協作？

綜觀香港的四個傳統主要支柱產業——金融服務、貿易及物流、旅遊，以及工商業支援服務，這些產業對香港的GDP貢獻接近六成。然而，這些行業的成功，也導致了人才向某些行業的過分集中，使得本地創業創新的熱情相對較低。如今AI及科技產業的迅猛發展，成為全球經濟增長的驅動力，各地都在積極擁抱創新帶來的新機遇，以此打造新經濟。

針對香港的創業生態，團結香港基金上月（3月）發表了一份題為《優化各界資源協作 推動香港初創發展》的政策報告，阿里巴巴香港創業者基金（下稱「AEF」或「我們」）為該報告的策略夥伴。報告透過與超過70名持份者進行深度訪談和焦點小組討論，釐清阻礙香港初創企業發展的核心問題。報告還結合了持份者訪談及其他地區經驗，從教育、技術轉移、融資、市場拓展、吸引人才和企業五大方面提出十四項建議，以促進香港初創生態系統的發展，希望透過凝聚各界力量，建立一個更加完善的初創生態圈，從而培育更多具備創新力和競爭力的人才和初創企業。

從國際金融中心到國際創新科技中心

「High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢」香港經歷過上世紀90年代科網泡沫，得出一個教訓，就是高科技產品投資額及風險高，但回報卻不穩定，容易虧本，故此多投入做科技含量不太高卻低風險低投資的行業。因為這種保守的思維模式，導致過去二十年來香港的創科市場並不夠活躍。然而，發展至今，初創企業已成為推動經濟增長的重要引擎。報告引述世界銀行的數據顯示，初創企業的數量每增加10%就能在下一年帶動人均GDP增長2.4%及提升2.9%的專利申請數量。

團結香港基金總裁李正儀博士指出：「大家必須要意識到創業家的角色對於社會是很重要的，是一個火車頭的角色，是一個動力，對於推動香港創新的重要力量，因為創業家敢於冒險，富有創新的思維，才能帶動技術的創新、就業和各方面的發展。」隨著以科技創新為代表的新經濟正如火如荼，香港亦終於決心投身其中，努力追趕新經濟的腳步，重新激發這座國際都市的活力。比如，香港特區政府於《財政預算案2024》增加預算，大力支持創科；本港大學如城市大學推行大型創新創業計劃的「HK Tech 300」；港交所推動創業板改革以吸引高增長潛力的科技企業登陸；私營機構如阿里巴巴等也設立創業者基金，組織JUMPSTARTER環球創業比賽扶持創業者，設立HKAI Lab促進技術商業化。

香港創業生態仍需要各界不斷協力完善

儘管政府已經在創新科技發展方面投放了大量資源，於2018-2022年期間於創科投放超過1,500億港元，但香港在2023年《全球創業生態系統指數》中僅排名第12位。本地的獨角獸數目相對較少（18家），落後於北京（91家）、上海（71家）和深圳（32家）；更甚的是，香港在初創企業早期融資的角色甚少，僅佔全球風險資本市場的0.5%。

為了促進香港在科技創新方面的有效發展，我們委託團結香港基金對本地創業生態進行研究，發現當下窒礙香港進一步發展創科經濟的潛在問題。這些問題包括：本港畢業生缺乏可行的創業想法或風險偏好較低，導致創業意願較國際同儕低；技術轉移支援不足，阻礙了商品化的過程；早期企業的投資風險較高，且政府偏好後期投資限制了融資渠道等。

報告針對這些問題提出了建議。在細讀建議前，大家可以先了解整個初創生態圖畫。發展初創，與栽種植物有異曲同工之妙。前期的創業教育，是埋下他日有可能長成參天大樹的種子；促進技術轉移和企業聯動，是提供催化劑，協助初創孵化；後來的融資，則是為初創企業茁壯成長提供養分；其後的開拓市場及吸引人才和企業，更為樹苗最終開花結果創造良好的環境。這裏每一個環節都需要社會各界的共同努力。

在教育層面上，報告建議將「創業」元素融入小學科學課程中，鼓勵學生通過專題研習，運用科學概念提出具創意、創新的方案解決實際問題；又建議「商校合作計畫」與創業教育提供者合作，提供互動式商業模擬訓練和共同設計培訓計畫。就青年教育，AEF亦早於2021年成立慈善機構SEED Foundation，銳意盡早於中學階段即介入為學生提供科技教育，協助下一代邁向科技主導型經濟。在SEED Foundation 提供的課程中，學生既獲得知識上的增長，同時亦能得到真實工作場景體驗，過去一年的參與學生獲安排至阿里雲、屈臣氏集團、港鐵、香港電訊等企業進行實習，將理論付諸實踐。科技人才的培育，對創科長遠的健康發展至關重要。

在技術轉移層面上，報告建議建立技術轉移聯盟、引進世界級私人孵化器來港發展、為招聘和培訓本地和國際技術轉移人才提供資助等。為協助初創企業將研究成果轉化落地，我們亦早於2018年成立HKAI Lab，為初創社會提供一個匯聚人工智能領域的學者、科學家和企業家的平台，促進人工智能及技術商業化。在HKAI Lab「加速初創企業發展計畫」的121家科創企業中，逾三成成功籌集到資金，當中大部分的市值更達到1000萬美元至2500萬美元。

在協助企業家獲得融資方面，報告發現投資者擔心種子期和早期風險投資的高風險性質，政府亦傾向投資後期階段的公司。為便利資金流向初創企業，報告建議參考以色列Yozma基金和深圳天使母基金，成立香港天使母基金，同時修改上市規則以開放資本市場。AEF成立至今，亦積極向早期的初創提供資金及策略指導，相信報告中所倡議的公私營合作，共同出資成立子基金，為本地初創企業提供關鍵的種子期和早期風險投資，將能為香港的初創土壤帶來更充足的養分，為初創企業的孵化創造利好的環境。

公私營相互協作 共同建設創科生態圈

政府近年決心大力發展創科，在資金、創科基建、人才引進、上市等政策都有所突破，包括撥款30億予人工智能資助計劃、支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套、推出「科技人才入境計劃」、港交所18C章的发布等。至於私營市場上亦設立了不同的創業平台和基金，如阿里巴巴創業者基金、ParticleX、HKX等為初創企業提供各種軟、硬件支援，積極推動本港初創生態圈蓬勃發展。

我堅信在培育成熟的孵化生態系統中，公營及私營孵化器之間的合作至關重要。公營上，政府主要提供資源和基礎設施，而私營機構則進一步帶來市場專業知識和風險投資支援。透過這種資源的有效整合及互補，能確保初創企業能從多樣化的支援機制中受益，長遠能為香港經濟發展注入新動能，推動本港經濟健康發展。

香港，正在科技創新領域謀求煥發新的風采。我相信，香港科技創新產業的未來，值得令人期待。