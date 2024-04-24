24/04/2024
團結香港基金發表創科政策研究報告！哪些潛在問題窒礙香港發展創科經濟？在教育、技術轉移層面可以做甚麼？公私營可怎樣協作？
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）
周駱美琪（Cindy）自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。
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夢想本應翱翔
隔周三刊出
綜觀香港的四個傳統主要支柱產業——金融服務、貿易及物流、旅遊，以及工商業支援服務，這些產業對香港的GDP貢獻接近六成。然而，這些行業的成功，也導致了人才向某些行業的過分集中，使得本地創業創新的熱情相對較低。如今AI及科技產業的迅猛發展，成為全球經濟增長的驅動力，各地都在積極擁抱創新帶來的新機遇，以此打造新經濟。
針對香港的創業生態，團結香港基金上月（3月）發表了一份題為《優化各界資源協作 推動香港初創發展》的政策報告，阿里巴巴香港創業者基金（下稱「AEF」或「我們」）為該報告的策略夥伴。報告透過與超過70名持份者進行深度訪談和焦點小組討論，釐清阻礙香港初創企業發展的核心問題。報告還結合了持份者訪談及其他地區經驗，從教育、技術轉移、融資、市場拓展、吸引人才和企業五大方面提出十四項建議，以促進香港初創生態系統的發展，希望透過凝聚各界力量，建立一個更加完善的初創生態圈，從而培育更多具備創新力和競爭力的人才和初創企業。
從國際金融中心到國際創新科技中心
「High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢」香港經歷過上世紀90年代科網泡沫，得出一個教訓，就是高科技產品投資額及風險高，但回報卻不穩定，容易虧本，故此多投入做科技含量不太高卻低風險低投資的行業。因為這種保守的思維模式，導致過去二十年來香港的創科市場並不夠活躍。然而，發展至今，初創企業已成為推動經濟增長的重要引擎。報告引述世界銀行的數據顯示，初創企業的數量每增加10%就能在下一年帶動人均GDP增長2.4%及提升2.9%的專利申請數量。
團結香港基金總裁李正儀博士指出：「大家必須要意識到創業家的角色對於社會是很重要的，是一個火車頭的角色，是一個動力，對於推動香港創新的重要力量，因為創業家敢於冒險，富有創新的思維，才能帶動技術的創新、就業和各方面的發展。」隨著以科技創新為代表的新經濟正如火如荼，香港亦終於決心投身其中，努力追趕新經濟的腳步，重新激發這座國際都市的活力。比如，香港特區政府於《財政預算案2024》增加預算，大力支持創科；本港大學如城市大學推行大型創新創業計劃的「HK Tech 300」；港交所推動創業板改革以吸引高增長潛力的科技企業登陸；私營機構如阿里巴巴等也設立創業者基金，組織JUMPSTARTER環球創業比賽扶持創業者，設立HKAI Lab促進技術商業化。
香港創業生態仍需要各界不斷協力完善
儘管政府已經在創新科技發展方面投放了大量資源，於2018-2022年期間於創科投放超過1,500億港元，但香港在2023年《全球創業生態系統指數》中僅排名第12位。本地的獨角獸數目相對較少（18家），落後於北京（91家）、上海（71家）和深圳（32家）；更甚的是，香港在初創企業早期融資的角色甚少，僅佔全球風險資本市場的0.5%。
為了促進香港在科技創新方面的有效發展，我們委託團結香港基金對本地創業生態進行研究，發現當下窒礙香港進一步發展創科經濟的潛在問題。這些問題包括：本港畢業生缺乏可行的創業想法或風險偏好較低，導致創業意願較國際同儕低；技術轉移支援不足，阻礙了商品化的過程；早期企業的投資風險較高，且政府偏好後期投資限制了融資渠道等。
報告針對這些問題提出了建議。在細讀建議前，大家可以先了解整個初創生態圖畫。發展初創，與栽種植物有異曲同工之妙。前期的創業教育，是埋下他日有可能長成參天大樹的種子；促進技術轉移和企業聯動，是提供催化劑，協助初創孵化；後來的融資，則是為初創企業茁壯成長提供養分；其後的開拓市場及吸引人才和企業，更為樹苗最終開花結果創造良好的環境。這裏每一個環節都需要社會各界的共同努力。
在教育層面上，報告建議將「創業」元素融入小學科學課程中，鼓勵學生通過專題研習，運用科學概念提出具創意、創新的方案解決實際問題；又建議「商校合作計畫」與創業教育提供者合作，提供互動式商業模擬訓練和共同設計培訓計畫。就青年教育，AEF亦早於2021年成立慈善機構SEED Foundation，銳意盡早於中學階段即介入為學生提供科技教育，協助下一代邁向科技主導型經濟。在SEED Foundation 提供的課程中，學生既獲得知識上的增長，同時亦能得到真實工作場景體驗，過去一年的參與學生獲安排至阿里雲、屈臣氏集團、港鐵、香港電訊等企業進行實習，將理論付諸實踐。科技人才的培育，對創科長遠的健康發展至關重要。
在技術轉移層面上，報告建議建立技術轉移聯盟、引進世界級私人孵化器來港發展、為招聘和培訓本地和國際技術轉移人才提供資助等。為協助初創企業將研究成果轉化落地，我們亦早於2018年成立HKAI Lab，為初創社會提供一個匯聚人工智能領域的學者、科學家和企業家的平台，促進人工智能及技術商業化。在HKAI Lab「加速初創企業發展計畫」的121家科創企業中，逾三成成功籌集到資金，當中大部分的市值更達到1000萬美元至2500萬美元。
在協助企業家獲得融資方面，報告發現投資者擔心種子期和早期風險投資的高風險性質，政府亦傾向投資後期階段的公司。為便利資金流向初創企業，報告建議參考以色列Yozma基金和深圳天使母基金，成立香港天使母基金，同時修改上市規則以開放資本市場。AEF成立至今，亦積極向早期的初創提供資金及策略指導，相信報告中所倡議的公私營合作，共同出資成立子基金，為本地初創企業提供關鍵的種子期和早期風險投資，將能為香港的初創土壤帶來更充足的養分，為初創企業的孵化創造利好的環境。
公私營相互協作 共同建設創科生態圈
政府近年決心大力發展創科，在資金、創科基建、人才引進、上市等政策都有所突破，包括撥款30億予人工智能資助計劃、支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套、推出「科技人才入境計劃」、港交所18C章的发布等。至於私營市場上亦設立了不同的創業平台和基金，如阿里巴巴創業者基金、ParticleX、HKX等為初創企業提供各種軟、硬件支援，積極推動本港初創生態圈蓬勃發展。
我堅信在培育成熟的孵化生態系統中，公營及私營孵化器之間的合作至關重要。公營上，政府主要提供資源和基礎設施，而私營機構則進一步帶來市場專業知識和風險投資支援。透過這種資源的有效整合及互補，能確保初創企業能從多樣化的支援機制中受益，長遠能為香港經濟發展注入新動能，推動本港經濟健康發展。
香港，正在科技創新領域謀求煥發新的風采。我相信，香港科技創新產業的未來，值得令人期待。
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