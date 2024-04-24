《不夠善良的我們》4.27大結局！盤點6大職場金句︰四十歲沒有權利去想你喜歡的事／為了抵達目標必須經歷多少痛苦

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔主演的台劇《不夠善良的我們》，自 4 月初開播以來一直人氣高企，同月同日出生的林依晨、許瑋甯 12 年前愛上同一個男人，多年後前者成功橫刀奪愛，與賀軍翔步入教堂；後者依然單身但擁有自己的事業，每日為生活打拼。短短 8 集道盡兩人在家庭、職場、生活間的迷茫和掙扎，劇中不同情節彷彿細說着你我他的故事，城市中又有多少人能做到「四十不惑」，處處都勾起大家共鳴。等「黃 Viu」今個星期六播出最後 2 集的同時，不如帶大家重溫《不夠善良的我們》的職場金句，句句都是打工仔才懂的寫實對照。

不夠善良的我們金句 01｜整天只知道工作，飯都不好好吃，自己都不好好照顧自己，誰來照顧你？

打工仔每天營營役役地工作，早上睜開眼便開始覆電郵、短訊，回到辦公室又開會見客，直至天都黑才下班；忙碌起來甚至吃過飯糰、便利店叮叮飯就當一餐。許瑋甯飾演的女強人 Rebecca 也是這樣，為了填補內心的空虛，生活都被工作佔據，難怪柯震東飾演的「飯腳」于向立向她訓話︰「自己都不好好照顧自己，誰來照顧你？」

不夠善良的我們金句 02｜你到現在都沒有發現，自由業是沒有自由的。

本身為 Marketer 的 Rebecca 有實力又肯拼，深受同行信賴，自立門戶後 project 接 project，每日工作到天昏地暗，辦公室都關燈才願下班。有次她在 Pantry 與共享辦公室的前輩秦姐（劉若英客串！）閒聊，說起 freelancer 其實沒有自由，甚至比打工仔更大壓力，Rebecca 只能弱弱回應︰至少不喜歡的案子可以不接……

不夠善良的我們金句 03｜人會老，錢會貶。四十歲沒有權利去想你喜歡的事，四十歲只能去想未雨綢繆的事。

共享辦公室的前輩秦姐也有另一經典金句︰四十歲沒有權利去想你喜歡的事，四十歲只能去想未雨綢繆的事。一言驚醒夢中人，Rebecca 本來打算 50 歲左右退休，現時存款卻只有 60 幾萬台幣，但若想好好退休，每人平均需有 2,000 萬台幣儲蓄才夠用，引起劇迷熱議到底要多少錢才夠退休。

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