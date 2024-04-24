豐澤優惠 | 豐澤抵得祭開鑼！電子產品低至18折！每周抽籤低至$9買限量筍貨 / $999買iPhone / APPLE Macbook激減$1,000 / LG電視狂減過萬 / 送優惠券

要買家電、電子產品注意！豐澤抵得祭回歸！由即日起至5月23日一炮過推出多重優惠，有優惠券、產品大減價等，部分適用於網店及門市購物，大家無論想下班逛街，抑或放假坐定定在家網購都可以輕鬆入手心頭好！今次豐澤抵得祭更有每周低至$9的熱賣產品抽籤售賣，包括即將還有DYSON最新產品二合一吹風直髮器，以及iPhone抽籤！

豐澤優惠 | 1. 每周精選3款至抵價：$999買PS5、DYSON直髮機、iPhone！最平$9買旅行轉插

即日起至5月23日，豐澤每個星期都有3款分別售價$9、$99及$99的產品抽籤，大家睇啱心水產品，可於該周階段首天早上10時至第7天晚上11時59分登記，中籤者將會收到SMS通知，屆時可以以低價入手產品，每款產品限量3件！

本周有$9人臉追蹤美拍桿、$99穿戴式冷氣風扇，以及SONY《原神》組合包遊戲主機！未來數周還有$999買DYSON二合一吹風直髮器及iPhone 15 Pro Max、$99即影即有相機及行李箱，還有$9旅行轉插頭等！雖然數量較少，但心存希望參加免費登記，假如抽中就能以超低價入手心頭好！

每周精選3款至抵價

【4月24日至4月30日】

1. $9：Usatisfy專業入門360°人臉追蹤全方位提攝美拍桿Pro（原價：$200）

2. $99：TORRAS Coolify 2S穿戴式冷氣風扇冷暖控溫機（原價：$1,498）

3. $999：SONY《原神》組合包遊戲主機（原價：$3,780）

（圖片來源：Fortress 豐澤Facebook）

【5月1至7日】

1. $9：GEMINI GTK600WH 600毫升環球電壓摺疊式旅行水壺（原價：$548）

2. $99：BELKIN貝爾金DockKit自動追蹤專業支架（原價：$1,298）

3. $999：DYSON 戴森HT01 AirstriatTM 二合一吹風直髮器（原價：$3,980）

（圖片來源：豐澤）

【5月8至14日】

1. $9：TecADVISOR 35W高效能5 USB旅行轉換插頭（原價：$199）

2. $99：FUJIFILM富士instax mini 12即影即有相機（原價：$890）

3. $999：Bose QuietComfort Ultra消噪耳塞（經典黑）（原價：$2,299）

（圖片來源：豐澤）

【5月15至21日】

1. $9：Mi小米體脂計2（原價：$159）

2. $99：VERAGE 19006可擴大防爆拉鏈行李箱20’’（綠色）（原價：$1,190）

3. $999：APPLE iPhone 15 Pro Max 256GB（黑色鈦金屬）（原價：$10,199）

（圖片來源：豐澤）

1. 每件產品購買名額3名，以抽籤形式進行

2. 產品登記每7天更新一次

3. 每次的首天登記由早上10時開始至第7天的晚上11時59分

4. 中籤會員將收到SMS形式通知，豐澤亦會於網頁公布抽籤結果

5. 記得更新會員電話，以確保收到抽籤結果通知

登記網址及優惠詳情請按此（insert link: ）

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