  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

25/04/2024

沙特財神來了

#中國 #缸邊隨筆 #沙特阿拉伯 #香港 #投資 #專欄 #財金大勢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　前一陣子，有位沙特王子謂來港投資，結果來的可能是位戲子。4月22日，又有位沙特人士來了，這次，可以把美國佬氣死了，因為沙特資金、財神，真的來了。

 

　　香港政府律政司與沙特司法部22日簽署合作諒解備忘錄，加強雙方在有關爭議避免及解決事宜上的合作。

 

　　這次不是做戲了，因為真是簽字了，恨港派可能又講：「唉！合作諒解備忘錄咋，有錢咩？」

 

沙特代表團訪問中國

 

　　在深圳河另一邊，15日起沙特代表團已開始對北京、上海和深圳等主要城市進行7天訪問，其中還有一節是到香港來走走。

 

　　沙特代表團今次來華是想找中資去投資於至少5000億美元以上，去建一座能容900萬居民的未來新城NEOM。沙特應該好有錢吖，為甚麼還要找中國去投資？

 

　　貧窮限制想像，我這窮佬不知，要問沙特的有錢佬了，但肯定的是，沙特這次來華是先灑錢了——沙特阿美(Saudi Arabian Oil Company)與國內的恒力石化（滬:600346）和榮盛石化（深:002493）簽了諒解備忘錄（見圖）。

 

 

　　窮佬如我，家無乜隔宿糧，講不了甚麼的家族承傳。但超級有錢的沙特，可不是這樣想，他們要考慮到千秋萬世後的子孫也仍可維持富有。一如挪威要將石油收益變成國家財富基金，去投資於世界不少資產，香港也被列入可投資之地。

 

　　沙特也有國家財富基金的，以往投資於美國、歐洲為主，但近年美國在中東搞事，又會充公俄羅斯海外資產，狐死兔悲，怎不想找多個可供藏富的「窟」？這個「窟」不能細，又要安全（政治上安全、軍事上安全），中國就肯定較美國更優。以前講沙特資金東來，都是只聞叭叭響，不見錢過來；今時，沙特資金確來了（恒力石化和榮盛石化）。

 

　　當第一個銅板來了之後，之後有幾多銅板過來？不知，但應會滾滾來。這些沙特資金會循甚麼途徑來？直入中國，還是會經過香港？筆者不知，但港府應該跑去了解了解嘛！

 

　　沙特有錢佬來了，應要開辦公室、要住宿，多商務往來，就要酒店、要航空、要高檔餐廳，港府可有將有關信息轉告商家？又或開展相關的配套措施？或許有些事，基於秘密，不方便講，但應要做了。

 

　　財神已到門口了，開門吧！呀！忘了，近日港股大升，會否跟財神到有關？

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#中國 #缸邊隨筆 #沙特阿拉伯 #香港 #投資 #專欄 #財金大勢

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk