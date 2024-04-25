  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

25/04/2024

梅艷芳媽媽百歲大壽政府贈賀函！超精靈梅媽覃美金與新抱慶祝？長子梅啟明未見影

#梅艷芳 #梅媽 #覃美金 #100歲大壽 #梅啟明 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　人稱梅媽嘅梅艷芳媽媽（覃美金）日前100歲大壽！雖然冇子女喺身邊，但都有人為佢慶祝，但得到政府贈予嘅賀函，非常高興。日前「梅艷芳」社交平台Post出多張梅媽慶生照，相中梅媽切蛋糕又食壽包，冇大排筵席，但都好有儀式感。梅媽仲拎住用相框裱起、政府贈予嘅賀函，下款係勞工及福利局局長長孫玉菡，真係梅家上下都蓬蓽生輝。

 

　　發文人仲post咗兩條片，片中眾人大唱生日歌，當中有一句唱到：「Happy birthday to奶奶。」未知係咪現場有其中一位係妹媽嘅新抱。另一條片中有人就問到梅媽有咩生日願望，梅媽就好精靈咁回答：「生日願望就多喇……種米嘅人有好收成；老人家好好氣，去街行下；後生仔有書讀書，有工開工……」一啲都唔似年屆百歲。

 

 

　　翻查勞工及福利局資料，原來政府「賀壽」並唔係因為梅媽係名人，由2002年勞福局長會聯同安老事務委員會主席，每年都會向年滿百歲的香港居民，致送祝壽賀函和賀卡，再於其後105歲、和之後每年繼續發賀函，表達對百歲長者敬意。安老事務委員會若收到個別市民或團體提供合資格人士的資料，亦同樣會向百歲長者致賀。

 

 

 

 

 

 

 

　　然而，梅媽長子梅啟明就未有見人，現年已100歲的梅媽，在其餘三名子女梅德明、梅愛芳和梅艷芳離世後，一直與梅啟明相依為命。梅啟明早年一直糾結於其遺產分配問題，多次同媽媽齊齊上法庭；但在前年2月14日，梅媽怒斥梅啟明財迷心竅，決定登報與其脫離母子關係。

 

　　梅啟明在訪問中重提舊事，聽到後又再激動反駁：「一百個不同意！點樣叫財迷心竅？哈哈哈！佢呢句說話要改，唔係死都唔眼閉，財迷心竅係佢！佢所做嘅唔啱，四兄弟姊妹之中死剩我，得我同佢出生入死！」他更大逆不道稱就算梅媽坐在他面前，都要「鬧爆佢」。梅啟明又多次指梅媽受姪仔唆擺，「佢（梅媽）當個姪仔係寶，當我阿仔係草，疏遠我哋。」矛頭直指其四十多歲姪兒梅柏麟及梅媽的看護「鄭姑娘」。

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#梅艷芳 #梅媽 #覃美金 #100歲大壽 #梅啟明 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk