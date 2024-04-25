MIRROR呂爵安「跳糟」認Loong9成員？爵屎笑住驚：你公司好擔心你亂講嘢

MIRROR成員呂爵安（Edan）一向好有幽默感，玩social media功力更是出神入化，吸納了不少路人轉粉。23日剛出席《12怪盜》粉絲見面會的Edan，立即在社交網「上水」分享靚仔相，但他竟然講笑自稱是友台「Loong9」成員？引發爵屎大爆笑！

Edan昨日以靚仔眼鏡look現身「12怪盜團魂見面會」，有粉絲抽中親筆簽名1:1人形立牌，Edan簽名在自己的臉上，搞笑說覺得自己似哈利波特。事後，Edan在網上派福利po出一系列靚相，其青靚白淨的造型似時流行的「小奶狗」風格，意即「年紀小、溫柔、撒嬌又癡身的犬系男友」。他留言問道：「其實…咩係小奶狗?#又選擇困難症 #又嚟民意調查吓先 #俾你放第一張你會放邊張 #下次再見」

他在Threads亦有上載這批靚相，不過他語帶雙關留言：「小奶狗？ No，我係大Loooooong9 . . . . . . . . . （I mean我係大鼻哥窿嘅傻9（狗）, 唔好亂諗thanks）」深明流量密碼的他，竟間接提及友台男團Loong9，網民搞笑回應：「你公司好擔心你亂講嘢」、「玩命示範」、「我要舉報 懷疑你想當眾講粗口兼且抽隔離台男子組合水一箭雙雕」、「你會唔會比（被）花姐捉」、「小心入錯團」等，更有人將Edan key成Loong9全隊。

此外，Edan出名是一名「妹控」，日前Edan分享自己駕車的型男照，原來由妹妹小如豬操刀。他大讚自己：「Threads妹豬mode: 如果有個男仔咁樣車我我一定沉到落地核♪（´ε｀ ）」但當網民問：「如果有個男仔用呢招氹你個妹上車你個心情到時會唔會沉到落地核？」Edan即留喊到傻的顏文字「（;´༎ຶД༎ຶ`）」，相當搞笑，有網民笑言若將來小如豬出pool（拍拖），Edan要開live剖白心情。