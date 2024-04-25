  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

25/04/2024

中年好聲音 | 支嚳儀拍片飆高音疑有人放屁！爆笑賀出新歌《Gotta Try》！屁主嫌疑人係佢

#支嚳儀 #古淖文 #放屁 #中1、2 #Feeling Good #中年好聲音 #Venus #周吉佩 #羅啟豪 #李佳 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　支嚳儀（Venus）參加《中年好聲音》第一季比賽後，睇住同季的歌手如：周吉佩、羅啟豪和李佳等人陸續推出自己的歌曲，等到頸都長的她夢想成真，等到自己處女歌曲《Gotta Try》。新歌早前面世，同日晚上9點出MV。自己的第一首歌終於出爐，這次分享自己奮鬥之路，如果面對最大的敵人。

 

 

　　支嚳儀對於自己新歌《Gotta Try》終於面世，她接受本網訪問時表示，感到十分雀躍，她表示自己第一首歌，就要講作為熱愛唱歌的創業家媽媽，如何打破社會上傳統對母親的框架。就算已婚兼且生了朋友，仍然可以追隨自己的理想，鼓勵自己和身邊人，不要止步於此，要不停進步。

 

 

　　在奮鬥過程中，支嚳儀都會遇不少阻難，大部分都源於自己的心魔：「好興奮，冇諗過接近38歲等到自己第一首歌，呢首歌係講平時我哋奮鬥過程中，最大嘅敵人係自己，會有好多小聲音阻止自己，好似有把聲會同你講『唔好咁辛苦，hea下先啦，食包薯片先啦』，當有咁嘅情況，就要同呢把聲講Gotta try，你要突破呢啲難關試下去闖。」

 

 

　　最近，支嚳儀與《中1、2》的歌手們經常一同出席不同場合表演，她日前與兩季歌手們在紅館演出，綵排完等演出期間，平時多多諗頭的她，就提意同場的羅啟豪、周吉佩、顏志恒，梁浩賢、譚輝智、古淖文和顏米羔拍片唱歌，大家模仿古淖文當日比賽時曾經唱的《Feeling Good》。

 

 

　　每個人都刻意把其中一句的good拉長來唱，梁浩賢優閒一邊打機一邊唱，愛吃的羅啟豪就一邊唱一邊吃東西，展現可愛的一面，片段最後出現的古淖文用力地唱，唱畢後更有一下放屁聲音。

 

 

 

 

 

　　古淖文和支嚳儀都有分享這個片段，不少網民發現放屁聲音，古淖文更留言問，究竟係邊個放屁？」支嚳儀最終將「兇手」公開，「嗰日我哋一齊綵排完咗，就提議拍一條短片，因為古古唱個yeah唱到天荒地老，我哋都試下試下好似佢咁唱。最大兇手係我，因為最後畫面太靜，所以我加咗屁屁聲效，好有喜感。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　支嚳儀表示之前有問過古淖文，他豪不介意任她搞搞震，她還期待之後一班人可以再合作：「我覺得同頻嘅人一齊，會有好多爆笑嘢，大家好玩得，好想再有機會合作，唔單止唱歌，或者網上拍真人騷，做自己講好真實嘅嘢，放埋一齊會有好多火花，好期待。」

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#支嚳儀 #古淖文 #放屁 #中1、2 #Feeling Good #中年好聲音 #Venus #周吉佩 #羅啟豪 #李佳 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk