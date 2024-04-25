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25/04/2024

前無綫小花陳詩欣呻被美容院燒傷皮膚如「毁容」！整爛面甩皮泛紅追究責任慘遭一句冷淡回覆

#暗瘡 #陳詩欣 #燒傷 #打天下 #按摩 #演員 #社交平台 #娛樂 #影視娛樂
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　　前無綫小花陳詩欣（Eunice），當日因為拍旅遊節目《3日2夜》穿水著，以美好身材搶晒鏡，被封為女神。可惜女神都有自己的苦惱，她的皮膚是最大的困擾，間中都會在社交平台訴苦。去年，更曾經被暗瘡問題困擾，當時她自稱嚴重程度有如「毁容」。近日，原來她臉部皮膚再出事，自爆原來早前黑頭針清，卻被燒傷皮膚變爛面。

 

 

　　女神變爛面，陳詩欣忍不住事隔兩個月都要以千字文訴苦，她表示之前在網上找到一間，獲多人推介的美容院。這一次她打算做針清，簡單做清黑頭粉刺，她寫道：「大家都知道我之前面頰位好多暗瘡，即使而家好返，色素都未完全康復！咁治療師見到我仲有少少暗瘡印，佢就問靚女試唔試做海藻矽針啊？」

 

 

　　陳詩欣查詢是否有如女神針的做法，而之前試過該方法效果不錯，於是就打算一試，不過出來完全兩回事，她就開始講到過程，睇落令人心驚膽跳，「治療師喺我面頰位不停按摩，叫停佢已經太遲，誰不知佢做傷了我的皮膚Burn了，每日都好痛完全唔可以打側瞓，佢同我講係有少少紅好正常，同我我講三日就會冇事。」

 

 

　　在陳詩欣的IG內，見到她分享的爛面照片，確實慘不忍睹，難怪當時人會生氣。還有在這件事上，陳詩欣曾追問了美容院，最初對方回覆冷淡，只回答她「做傷了」，連一句道歉也沒有。相隔數小時後，美容院才提意她一些解決方法。陳詩欣極度生氣，而且臉上的黑、紅印都比以前更深，自己惟有不斷試其他護膚品「急救」。這次，她深受教訓，從此只要幫襯有信譽的美容院。

 

 

　　去年，陳詩欣已經受到生暗瘡困擾，當時她貼相出來分享，暗瘡又紅又腫，最初只是以為落妝不乾淨，後來情況越見嚴重，暗瘡在她的臉上無限輪迴，用過不少方法去醫治，但都苦無對策，「試過換護膚品、搽酸、戒口、睇中醫，連睇皮膚科醫生打類固醇針都試過，消炎係有啲用 但留咗好多黑色印。」

 

轉載自: 晴報

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