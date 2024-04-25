10年汽車保養成本排名出爐！Tesla保養成本多定少？保時捷、BMW打入保養最多成本Top 5！邊個牌子要花最多錢？附詳細排名連結

自己駕車當然比坐公共交通工具方便，但油錢、保養、泊車費、保險，樣樣都是錢，如果從中有一些細項可以平一點，當然更加好。近日，美國測評類雜誌Consumer Reports《消費者報告》公布了汽車保養成本調查報告，當中更有10 年汽車保養成本排名，一齊看看哪一個牌子的車保養成本較低，哪一個牌子有機會需要最多錢保養？

可能很多有車之人都知，自己駕車當然比坐公共交通工具方便之餘又舒服，但油錢、保養維修、泊車費，很多地方都要花錢，如果在保養維修方面花費愈少當然最好！美國測評類雜誌Consumer Reports《消費者報告》近日公布了汽車保養成本調查報告，當中調查了不同品牌保養維修成本，更列出了保養最少成本及花最多成本的汽車品牌。

隨著汽車使用的時間，可能大家都需要花錢去維修及保養汽車，報告中指出很多新車一開始都會有免費保養，但過了保養期後，保養成本就會急速上升，所以報告找出了不同品牌汽車第一年到第五年、第六年到第十年的累計成本以及10年的總成本，今次會看看 10年保養總成本排名。

10 年汽車保養成本最少 Top 5

第1名：Tesla (10年保養成本$4,035美金，即約$31,589港元)

第2名：Buick (10年保養成本$4,900美金，即約$38,361港元)

第2名：Toyota (10年保養成本$4,900美金，即約$38,361港元)

第4名：Lincoln (10年保養成本$5,040美金，即約$39,457港元)

第5名：Ford (10年保養成本$5,400美金，即約$42,275港元)

圖片來源：Unsplash@ Dmitry Novikov

大家可以見到Tesla的汽車10 年總保養成本是最少的，大約$31,589港元；第2名是Buick及Toyota，約$38,361港元；第三名是Lincoln，約$39,457港元；第5名是Ford，10年花費約$42,275港元。可以看到香港較常出現的Tesla及Toyota都在成本最少 Top 5上。

圖片來源：Unsplash@ Austin Ramsey

接著一齊看看10 年總保養成本最多的汽車品牌！

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