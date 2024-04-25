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關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

25/04/2024

【FOCUS】援助法案塵埃落定，軍火商袋黃金萬兩

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　　自拜登去年10月提出請求，擾攘半年的950億美元一攬子援助盟友法案，周三（24日）終於送到辦公桌讓他簽署；其中「主菜」，當屬610億美元馳援瀕臨彈盡糧絕的烏克蘭（另260億美元援以色列、80億美元援印太）。五角大樓武器庫存中的舊版本武器將於「幾小時」內啟運之際，美國前兩大軍火商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)及RTX（前身為雷神）雙雙公布超預期的首季度業績，積壓訂單分別飆至創紀錄的1590億美元和2020億美元。

 

擾攘半年，610億美元援烏有盤算

 

　　天下攘攘，皆為利往。誓言「不向普京俯首」的拜登、標榜「想站在歷史正確一邊」的議長約翰遜，無論如何展示最終勝利，都改變不了年初以來，莫斯科以對基輔10:1的火力，在烏克蘭奪取近350平方公里領土的事實。而即使五角大樓昨日開出的一長串武器清單擬快速運抵前線，也恐難消弭烏軍士兵內心與日俱增的恐懼和絕望。

 

【FOCUS】援助法案塵埃落定，軍火商袋黃金萬兩

拜登明言，新援助「把美國在世界的領導地位持續下去」。


　　援助為何擾攘了那麼久？罪魁禍首是極右翼共和黨，他們對南部邊境心心念念，對援烏抗俄意興闌珊，以至威脅去年10月25日當選的議長約翰遜，若夠膽推進援烏法案，將發動罷免程序。轉圜來自日益嚴峻的烏克蘭局勢，以及特朗普暗示此時通過邊境法案是為民主黨做嫁衣，或許還有約翰遜坦言，「寧願給烏克蘭送子彈，也不願給美國男孩送子彈」（他的兒子9月將入學海軍學院）。


　　但最不可抗拒的原因，如拜登所言，新援助「把美國在世界的領導地位持續下去」，「幫助烏克蘭，同時也在投資我們自己的工業基礎，加強我們自己的國家安全，支撐美國各地近40個州的就業」。


雷神、洛克希德積壓訂單刷新紀錄


　　根據該法案，美國將從自身的武器庫存中運送彈藥到烏克蘭，然後以美國製造的新武器補充庫存；智庫美國企業研究所(AEI)就指，此替換相當於利用烏克蘭援助資金來推動美國軍隊的現代化。

 

【FOCUS】援助法案塵埃落定，軍火商袋黃金萬兩

洛克希德首季飛彈及火控部門營收按年大增25%；圖為其組裝MLRS火炮。


　　雖然直白，但卻直指事實。就在周二（23日），美國頭號軍火商雷神公布首季業績，營收193億美元（預期：184億美元），按年增12%；作為愛國者導彈、NASAMS防空系統等的主要製造商，雷神截至首季末積壓的國防訂單高達770億美元（另有1250億美元商業航空訂單），隔夜股價一度刷新高，年初至今漲逾兩成。


　　緊隨其後，排名遭雷神爬頭的軍火商洛克希德，昨日亦公布首季營收172億美元（預期：162億美元），按年增14%，其中航空部門（包括F-35戰機）、飛彈及火控部門（包括HIMARS高機動多管火箭系統）的營收，分別達68億美元（按年增9%）及30億美元（按年增25%）。


歐洲軍火商股價飆，英國再增預算


　　過去3年表現標青的歐洲國防股亦不遑多讓，儘管月初經歷一輪急挫，但德國萊茵金屬、英國BAE及瑞典薩博等軍火商的股價，年初至今漲幅仍高達81%、23%及54%。

 

【FOCUS】援助法案塵埃落定，軍火商袋黃金萬兩

辛偉誠預告到2030年前，將英國國防開支提升至GDP的2.5%。


　　此外，就在拜登簽署援助法案的同日，剛剛訪問波蘭華沙的英國首相辛偉誠宣布，為烏克蘭提供5億英鎊最新軍援，並預告到2030年前，將國防開支提升至GDP的2.5%，相當於未來6年增加750億英鎊。


　　可以預見，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)最新數據顯示，全球各國去年創下的2.44萬億美元歷史新高的軍費開支遠未到頂。洛克希德、RTX及萊茵金屬就分別展望，2024年銷售額高達700億美元、790億美元及100億歐元，似應了那句，「槍聲一響，黃金萬兩」。

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