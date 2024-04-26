搶人才 | 調查指逾半數企業料年內增人手！如何接觸目標受眾成最大挑戰！人才招聘平台行政總裁︰實行員工推薦計劃尋合適人選

疫情退卻後，不少企業憧憬經濟將會改善，人才招聘平台Symphony Talent發表的《2024招聘市場狀況》報告指出，53%受訪人力資源主管預計，今年企業將增加招聘員工的數量，按年升11%；另有48%受訪者強調，建立完善的招聘管道是今年的首要任務。

Symphony Talent向全球逾450名人資主管進行調查，以了解企業如何適應不斷變化的招募狀況，以及科技與數據驅動策略對招聘和留人才的影響。

對於招聘人數的變化，53%受訪者預計今年會增加請人數量，僅11%表示會減少招聘；相比2023年時，多達27%受訪者指會減少請人，以及只有42%人會增加招聘數量，反映普遍企業今年會更積極「搶人才」。

雖然有48%人表示，建立完善的人才管道是今年首要任務，但有68%人認為如何接觸正確的目標受眾，仍是請人的最大挑戰。被問到常用的招聘渠道，則包括求職網站（90%）、社交媒體（77%）、招募廣告（75%）、應徵者關係管理系統（53%），以及程式化廣告技術（41%）。

結合科技數據 加快連繫應徵者

Symphony Talent行政總裁Kermit Randa表示，內部流動性直接影響員工的留任率，多達70%企業有設立內部轉職網站，向現有員工傳達空缺職位信息。<br>（受訪者提供圖片）

Symphony Talent行政總裁Kermit Randa認為，如果企業把招聘工作限制於特定渠道，將削弱招聘的成效；即使企業將招聘廣告投放於不同渠道，但如果無法與求職者建立「有意義的連繫」，成功吸引人才的機會亦不大。

他解釋，「有意義的連繫」涉及整個招聘過程，例如怎樣設計招聘信息，以有效傳達僱主品牌，吸引合適人才注意，以及簡化篩選履歷的程序，提升招聘效率。不過，上述過程往往會浪費很多人力和時間，或導致失去優秀人才。

報告提到，與人才建立連繫的3大挑戰，分別是「人手處理招聘流程」（47%）、「開發招聘內容和信息傳遞」（28%），以及「有效地傳達僱主品牌」（25%）。

愈來愈多公司在招募過程結合科技和數據分析，有59%人會使用「應徵者關係管理系統」（CRM System），協助僱主管理人才渠道，並加快與應徵者建立連繫，提升招聘合適人選的成功率。

「應徵者關係管理」是識別合格人才的過程，目的是與求職者保持長期聯繫，使他們參與未來空缺職位的招聘。（資料圖片）

藉「聘前評估」 挑選合適人才

為確保能招聘合適人才，有59%企業更會為應徵者進行「聘前評估」（Pre-hire Assessments），涉及的評估類型包括技能評估（74%）、行為評估（53%）、文化/工作方式評估（29%）及認知評估（27%）。

Kermit建議企業推出「員工推薦計劃」，透過員工的人脈網絡尋找合適人選，例如有多達86%受訪公司就有實行該計劃。