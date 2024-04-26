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26/04/2024

姜大衞孻仔Po婚紗相疑好事近？真相係咁！姜卓文認愛美女舞蹈員頻放閃

#李琳琳 #娛樂 #演員 #姜大衞 #姜卓文 #香港電影金像獎 #晴報文章 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG、網上截圖

　　姜大衞（John哥）早前憑電影《白日之下》，榮獲《第42屆香港電影金像獎》最佳男配角。John哥蹤橫影壇多年細仔姜卓文（細John）亦跟隨爸爸步伐入行。早前，姜卓文突然公開婚照，莫非John哥雙喜臨門，即將榮升「準老爺」？

 

　　早前姜大衞與太太李琳琳恩愛出席頒獎禮，姜卓文亦帶同dancer女友ms.chillsea（CC）盛裝現身，支持爸爸。外表甜美活潑的CC，不時上載靚相，她亦早已融入姜家，出現在姜家聚會及合照，可見John哥夫婦已視CC為未來新抱。

 

 

　　現年28歲的姜卓文，前年公開認愛CC後，二人頻頻在社交網「閃盲」網民，拍攝情侶跳舞片外，又一起開IG shop賣韓國服飾。近日，姜卓文突然在IG轉發與女友影婚紗相的花絮片，CC穿上露腰婚紗曬身材，姜卓文則西裝畢挺，莫非好事近？不過他以極細小的字體留言「期待靚相（NOT PreWedding）」，似乎只是情侶檔拍攝宣傳相。

 

 

　　早在去年底，姜卓文已傳出婚訊，當時他貼上為女友慶生的照片，有朋友留言恭喜二人訂婚，不過姜卓文當時回覆傳媒否認婚訊，又謂目前暫未有結婚計劃。

 

 

轉載自: 晴報

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