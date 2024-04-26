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26/04/2024

《愛回家》接龍小花Gigi被爆和大隻星二代秘密撻著？羅雪妍劇中男友CPU離巢感情線無疾而終

#開心速遞 #龐景峰 #演員 #錢小豪 #電視劇 #晴報文章 #娛樂 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG、資料圖片

　　《愛回家》接龍小花「Gigi」羅雪妍，在劇中感情諸多不順，皆因她迷戀的IT部大隻仔「CPU」譚坤倫日前宣布離巢，令二人感情線無疾而終。不過，現實中的羅雪妍桃花當旺，一樣有大隻仔相伴，有傳她與一位星二代秘密撻著。

 

　　這位星二代，原來正是錢小豪與前妻郭秀雲所生的兒子龐景峰。近年龐景峰跟隨生父步伐，專心做武打演員，更好友創立全港唯一一間電影特技學校「新道館」。龐景峰事業暢順，在感情方面，他亦有不少桃花，曾與模特兒何佩珈（Peggy）拍拖的他，2021年被爆跟年輕7載的網紅Hailey拍拖，更帶女友影全家福，不過及後未見放閃，未知是否已無下文。

 

 

　　不過，最近龐景峰與羅雪妍過從甚密，在社交網見到不少蛛絲馬跡。羅雪妍不但去龐景峰的學校學習一些功夫動作如打筋斗，龐景峰更親自指導，二人亦不避嫌齊齊出席公開活動。

 

 

　　眼大大的羅雪妍參選2020年港姐入行，參演過不少劇集如《新聞女王》，又擔任六合彩主持，不過她最為人熟悉的角色，正是《愛回家之開心速遞》接龍職員、經常Fanny（張盈悅飾）一齊出場的Gigi。Gigi在劇中難得有感情線，迷戀大隻仔的她沉迷IT宅男CPU（譚坤倫）的六嚿腹肌，Gigi勁猴擒要摸男方肌肉，演出生動。不過，日前譚坤倫宣布離巢，令Gigi無奈「失戀」；幸好現實中的羅雪妍身邊出現更大隻的龐景峰，翻看羅雪妍的IG，外表斯文的她熱愛運動，又是瑜伽導師，跟龐景峰可說志趣相投。

 

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