英超冠軍衝刺，曼城爭全勝；阿仙奴暫上風，紅軍頻失機

英超去到最後爭冠階段，風雲變色；原本看似機會最佳的利物浦竟然頻頻甩轆、阿仙奴頂住壓力不再崩盤、曼城緊密賽程下繼續追趕。

利物浦在同市打吡輸波，入到直路卻脫腳，情境似曾相識，十足雲加後期的阿仙奴，一星期內三大皆空。

三頭馬車雖然看似分數差距不大，但主動權已經不在利物浦手上，餘下賽程，要看阿仙奴和曼城臉色。

檢視餘下的賽程，其實三隊都並不易踢。

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阿仙奴4場中有2場難踢的賽事，分別是週末作客熱刺，還有隔周之後作客曼聯。

這兩場賽事最容易失分，尤其面對曼聯這對神經刀，未必能全取3分。

不過，槍手現時其實最好，而且lead住踢，心理上有一定優勢。

槍手今屆攻守俱佳，不但攻入82球，場均失球更只有26個，每場失球不到一個，有賴一隊出色的中堅，馬加希斯和沙列巴，他兩個一剛一柔，讓人想起曾經的阿當斯和基昂。

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利物浦雖然暫時仍排在第三，但落後阿仙奴3分和曼城2分，更比對手多踢1場，因此爭冠的主導權根本不在手上。

原本一路處於有利位置的利物浦，最新的奪冠賠率只餘下2.7%，而且後續的賽程也不輕鬆，需要主場對熱刺和作客維拉，失分機會仍有。

因此除非自己4場全勝，而槍手和曼城都要連續失分，利物浦奪冠只餘下數字上的可能性。

包括加歷查、奧雲和加利利維尼都認為利物浦已經很難有機會奪冠（end of the title run），高普自己也承認，除非阿仙奴和曼城出線大失誤（crisis）否則難以爭冠。

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最近4場比賽失8分，利物浦失利原因在於高普自己也控制不到；不論在調動、布陣抑或是臨場激勵上，高普都開始失去定力；或許他太早公布離隊，球員對於比賽的投入已經燃燒殆盡。

至於位列第三的曼城，昨晚作客大勝白禮頓之後，仍比阿仙奴和利物浦少賽1場，如果全勝就必然奪冠，但當中有3場是作客賽事，包括面對富咸和熱刺，即是實力高一班，但英超主場威力不能小窺。

曼城唯一的優勢在於，他們已經習慣了這種追落後的模式，比如上屆反超阿仙奴，又例如前一屆追上利物浦，證明曼城的心理質素夠強大。

但曼城最艱辛的是賽程，尤其接下來幾乎3日踢兩場，加上都是槍手先踢，而曼城在後，有追分壓力，因此考驗哥迪奧拿的部署。

曼城上季就曾於最後直路16場英超不敗，包括曾獲12連勝，最終後上力壓過槍手奪冠；目前，曼城亦於聯賽18場不敗，近4場全勝，掌握奪冠的主導地位。

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今屆的英超都是近年爭持最激烈的一季，無論到最後哪一隊奪冠，要從對手的糾纏中脫穎而出，絕對是實至名歸。

無緣爭奪聯賽冠軍的曼聯，連續兩年殺入足總杯決賽；但過程卻是驚濤蟹浪，面對英冠高雲地利險些被踢出局。但賽後有記者問坦格，晉級過程是否尷尬，坦格沒有回應，反而表示連續兩年踢入決賽是個成就。尚未奪冠，加上艱辛出線，都竟然說是成就，這真是證明了他水平低。

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本週焦點

阿仙奴作客熱刺，北敦倫打吡應該是激烈賽事，但熱刺今屆表現飄忽，可以4球大勝維拉，但又可以4球慘敗給紐卡素，今場未必能威脅到槍手。

首循環兩隊踢成平手，但今日兩者的差距足足有17分，更關鍵的是熱刺今屆失球多達49個，場均失球多大1.5個，面對阿仙奴場均2.4個入球，恐怕難以招架。

今場槍手即使作客，相信仍能擊敗熱刺，沒有退路之下，阿仙奴連和波都不可以，只要踢出對車路士的水準，今場不勝無歸。

翻查近6場聯賽對賽，阿仙奴面對熱刺錄得4勝1和1負；包括上屆作客由奧迪加特入波，兩球擊敗對手。熱刺傷兵頗多，尤其首循環踢得不錯、助攻力強的左閘烏杜治因傷今場缺陣，兵工廠右路的沙卡和賓韋特有望踢得更活躍。

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