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28/04/2024

北上優惠 | 返內地必用3大跨境支付工具！超多功能+優惠！WeChat Pay HK乘車碼覆蓋內地15城市 / AlipayHK預約體檢、盒馬鮮生¥26現金券 / BoC Pay山姆$500回贈$60

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Text: Sammy Leung

　　假日北上，大家都會發現比起現金，他們更常用電子支付，那大家會用甚麼支付工具呢？可以跨境支付的工具有很多，今次會說說3種大家可以在內地使用的跨境支付工具，包括Wechat Pay HK、AlipayHK及BoC Pay，到底有甚麼優惠及功能呢？

 

 

跨境支付工具│1. WeChat Pay HK

 

　　如果大家有WeChat，可以在「服務」中，揀選「跨境遊」，之後大家就可以看到美團、大眾點評、拼多多、滴滴出行等服務。對！一按進行就可以連接到相關網站，不用下載更多的App，超方便！好像是美團、大眾點評，大家可以看到一些更抵的商店套餐及優惠，在內地食飯先一定要看該餐廳的評價及優惠。

 

 

超多服務

 

 

 　　WeChat Pay HK中有滴滴出行服務，大家可以在App內立即Call車！

 

滴滴出行

 

 　　而WeChat Pay HK早前更宣布內地有15個城市公共交通已支援WeChat Pay HK刷碼乘車，大家只開App一掃，就可以搭公共交通。15個城市包括深圳、廣州、上海、廈門、杭州、成都、武漢、昆明、重慶、合肥、西安、青島、鄭州、佛山及肇慶。

 

 

 

 

 　　使用乘車碼方法很簡單，不過記得要用要港幣錢包狀態，不同城市的乘車碼都要單獨開通，出發前記得在WeChat Pay HK賬戶綁定銀行賬戶/信用卡。使用乘車碼只要3步：

 

　1. 在「服務」中，點擊右上角「...」切換到港幣錢包

　2. 進入「服務」，點擊「跨境遊」及「交通」，點擊想乘搭的交通工具

　3. 開通後，就可以使用！

 

刷碼乘車詳情

 

　　最後，當然要提著數，今次看到美團團購有總值¥88現金券，團購指定金額即減，即是折上折；Costco買¥500減¥100。而最近，有三個深圳商場都有不少餐廳及商店優惠，大家可以看看！

 

 

 

美團團購有總值¥88現金券

 

三個深圳商場都有不少餐廳及商店優惠

 

 

Costco買¥500減¥100

 

下一頁：AlipayHK

 

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