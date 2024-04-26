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26/04/2024

間諜也是打份工

#飛常談 #間諜 #以色列 #辦公室政治 #情報 #官僚
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  • 鄧飛

    鄧飛

    香港立法會議員

    全國港澳研究會理事

    香港將軍澳香島中學校長

    香港教育工作者聯會副主席

    飛常談

　　近日新聞報道指，以色列軍事情報局（俗稱「阿曼(Aman)」）的局長辭職，這是第一個要為去年10月7日被哈馬斯偷襲而要負起政治責任的情報官員。很多時候，人們總是用007占士邦(James Bond)的思維套路來看待情報的搜集和分析工作，彷彿間諜特工總是「千山我獨行」式的「孤膽英雄」；間諜機構的首長，也就是間諜頭子，更是如同魔王一樣自帶神秘光環的人物，凜然而不可侵。

 

 以色列軍事情報局局長哈利瓦，因未能預防去年10月哈馬斯發動的大規模襲擊，宣布引咎辭職。(AP)

 

　　其實，間諜機構，或者說情報單位，一如其他政府公務工作，首先是一個龐大政府架構轄下的一個部門機關；所謂間諜頭子情報機關首長，也首先必然是整個龐大政府官僚體系下的一個官僚；所謂間諜特工，以及負責與這個間諜特工做發展、領導和後勤協調工作的聯繫人員（通常稱為case handler），更是情報單位這個官僚組織下的一顆顆螺絲釘，與前線公務員和中層官員在本質上並無不同。因此，整個政府架構內各個部門之間、部門主管之間和部門上下級之間，必然存在著各種各樣的官僚行為，正如在電影《笑傲江湖之東方不敗》中，任我行所說：「有人的地方就有江湖」。官僚部門的各種決策和行動，不純粹是對政策作理性分析之後對決定，肯定摻雜著各種部門利益、主管和上下級人員各自利益的考量，會有互相推諉、扯皮，乃至權力鬥爭。用一個香港人熟悉的詞彙來表達，就是「辦公室政治」。

 

　　本文聊舉幾個例子。

 

　　第一種官僚行為是互相卸責，尤其是當一項特工行動失敗，或者出現意料之外的危機事件之後。在上世紀90年代擔任以色列情報局（簡稱「摩薩德(Mossad)」）局長的Danny Yatom，他的個人回憶錄《權力的迷宮(The Labyrinth of Power)》講述了非常豐富的情報單位運作細節。很多讀者抱怨，這部回憶錄太沉悶了，缺乏人們期望的那種「斗篷加匕首(cloak and dagger)」式的間諜驚險行動，總覺得作者在喋喋不休。其實，如果從公共行政管理學的角度來看這部書，顯然就精彩得多了！作者恰恰揭示了許多不為外人所知的官僚行為，不同情報部門和高層決策部門（總理辦公室）之間的矛盾、相互推卸責任等行為。

 

 摩薩德前局長Danny Yatom的回憶錄《權力的迷宮》，披露了很多情報單位運作細節。（網上圖片）

 

　　1997年8月，為了報復哈馬斯在7月針對以色列的自殺式攻擊，摩薩德決定刺殺一個哈馬斯高級官員。但具體要刺殺誰呢？以色列總理、國防部長和三個情報單位首長拿不定主意。最後大部分人鎖定了一個名叫馬沙勒(Mashal)的哈馬斯高級官員，但摩薩德局長Yatom反對這個目標，認為這個目標難以引起轟動效應。好了，辦公室政治來了。有天，Yatom忽然接到來自總理辦公室的電話，通知他上級已經決定了刺殺目標就是這個馬沙勒。Yatom追問，是總理決定的？總理辦公室的人告訴他，是總理與國防部長和辛貝特(Shinbet)（對內情報單位，相當於美國聯邦調查局或者英國軍情五處）的局長開會決定的。Yatom震驚極了，因為最終負責組織和實施刺殺行動的，肯定是摩薩德，但他作為摩薩德局長，居然在最後決策過程中被排除了！所謂官大一級壓死人，他惟有執行。

 

　　但問題是馬沙勒人在約旦，約旦國王與以色列關係非常友好，在友好國家內刺殺人，搞不好會惡化兩國關係。這個風險是不是值得冒？這不是Yatom自己能決定的，因為涉及外交。好了，請看原著下文：「討論期間，我向情報部門主管委員會（瓦拉西）彙報了行動籌備情況，辛貝特局長和軍事情報總局（隸屬國防部）局長也在這個委員會。關於行動目標和地點（約旦境內），與會者都沒有說甚麼，當然也沒有人提出反對意見。自然，這也沒有阻止他們在幾天後宣稱他們不知道這個計劃的存在。」

 

以色列在約旦進行的刺殺行動以失敗告終，並引發出嚴重外交風波。(Shutterstock)

 

　　最後，刺殺行動不僅徹底失敗，而且有兩名特工被約旦警方逮捕，更因為馬沙勒持有加拿大護照，引起了加拿大和美國強烈不滿，變成一場外交風波，以色列陷入非常被動和尷尬的局面。這自然需要有人問責，結果，總理、國防部長、辛貝特和軍事情報總局都不承認自己參與過刺殺決策和統籌工作，彼此很有默契地把黑鍋推到摩薩德局長Yatom身上，並以獨立調查委員會結論的名義，把這個黑鍋責任定性在Yatom身上，他徹底「食死貓」。

 

　　第二種官僚行為是弄虛作假，前線情報人員用虛構情報來上報，以騙取情報行動的經費。「放流料」來騙經費的手法，驟耳聽起來似乎匪夷所思，但其實在世界情報史上並不罕見，只不過正史記載相對比較少，但小說常見，例如Graham Greene的《我們在哈瓦那的人》、John Le Carre的《巴拿馬的裁縫》，甚至著名作家毛姆的《間諜阿興登》，都提到前線特工如何用假情報「老點」上級部門。別以為這只是小說，三位小說作家都曾經擔任過英國情報單位的特工！在近現代，尤其是英國，記者、作家和間諜往往是身份重疊的！

 

即使在情報機構，也會有辦公室政治及利益考量。(Shutterstock)

 

　　至於真實的例子，同樣來自上述的《權力的迷宮》一書。有天，摩薩德的一個部門主管A君向Yatom匯報，覺得局內一名負責與安插在敘利亞軍方內部的間諜的聯繫人Yehuda Gil可能有問題。所謂有問題，是指這個聯繫人上呈的情報報告內容與事實不符，A君懷疑這個間諜可能欺騙了這個聯繫人。於是，局內找聯繫人Gil問話。Gil一直堅稱，這個潛伏在敘利亞的間諜，是他從敘利亞軍方發展出來的間諜，堅決拒絕與聯繫人Gil以外的以色列人聯繫。間諜、Gil和摩薩德之間就成了單線聯繫，連摩薩德也無法了解這個所謂的敘利亞軍方間諜的效用。最要命的是，負責操作這條線的摩薩德其實很早就覺得有問題，但Gil提供的軍事情報卻讓以色列國防部和軍方非常滿意，認為這是難得的軍事情報金礦，這使摩薩德不得不顧及國防部和軍方的意見。後來，Yatom還是開啟了調查聯繫人Gil的行動，Gil當然矢口否認有問題，還堅稱他手下的敘利亞軍方間諜非常有價值，所以不宜暴露細節。

 

　　無奈，只好讓摩薩德以外的情報部門來調查，這就是上面提到的辛貝特。辛貝特的反間諜警察審訊Gil不到兩個小時，Gil便和盤托出，直接供認。原來Gil從來沒有成功把那個敘利亞軍方高層發展為以色列間諜，原來一切都是Gil虛構出來的，而且竟然虛構了23年！居然把以色列軍方給騙了23年！Gil在這23年以來，充分享受著情報單位給予的行動經費和跨國旅遊特權！

 

　　間諜也是打份工，一切源於辦公室政治而可能發生的古怪行徑，間諜和情報單位一樣會發生。

 

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