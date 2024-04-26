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26/04/2024

上環泉昌號屹立荷李活道60載！曾為美軍供應日用品！賣針織品、雜貨養活三代人！以老店情懷溫柔對抗網購、平價雜貨店

#老字號 #上環 #連鎖商店 #老店 #本地遊 #泉昌號 #雜貨店 #網購 #毛巾 #三鳳海棠粉 #七姐粉
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Text: Kiko Fan Photo: Boris

　　步行荷李活道，沿途看見不少歷史建築，彷彿訴說著中上環的歷史。這條主要道路，可通往各橫街窄巷，其中一條就是華里。華里是一條數十米的內街，昔日俗稱「牛欄籠」，舊時此處曾建了數間瓦頂屋，然這些舊屋已不復存在，剩下的只有數幢於60年代建成的唐樓。唐樓地下均有舖位，其中一家經營接近60年，門口仍保留著通花鐵閘及白底紅字的招牌，那就是泉昌號。現時，泉昌號由第二代傳人潘敏兒（又稱霍太）和其丈夫霍錦昌經營。

 

 

　　泉昌號主要售賣針織品，貨品價錢相宜，較大眾化，而且款式繁多，以毛巾為例，泉昌號有售上百款毛巾，分了不同材質、尺寸、厚薄、價格、產地及用途，可謂百貨應百客，應有盡有。上世紀50至70年代，正值韓戰及越戰，美國軍艦不時來港，為上環一帶帶來商機，當時華藉中介人會向泉昌號購入日用品，如內衣褲、襪子，供應船上洋人，直至越戰結束，以及隨後中英兩國簽訂《中英聯合聲明》，這門生意才逐漸式微。除針織品外，泉昌號有售各種雜貨，其中一個較為特別的是三鳳粉莊（1905年）的「三鳳海棠粉」，又稱「七姐粉」，以前女性會在七姐誕在泉昌號買「七姐粉」，然後前往附近的濟公廟供奉七姐，以祈求姻緣。不過，現時七姐誕不再流行，人們買「七姐粉」多作線面之用。

 

泉昌號有售各類針織品，如毛巾、內衣褲、襪子等。

 

　　一家小小的雜貨店，養活了三代人。在開業之初，潘父需養家糊口，過著朝八晚七的生活，店舖打烊後，還要整理貨品及結算，工作至深宵。後來潘敏兒接手，也靠店舖養活下一代，盡現上世紀的「獅子山精神」。憑藉店舖，她的兄弟姊妹和子女出人頭地，獲培育成專業人士。現時，她已步入退休階段，生活負擔不大，無需再為養家而奔波，她說：「買個兩餸飯都係25蚊，夠食咪得，唔好諗咁多」，她甚享受半退休人生，閒時跟家人聯誼，假期時四處出遊，心態較往時輕鬆。不過，她從未打算放棄店舖，對她而言，經營店舖的意義，在於接觸社會，與人聊天。店舖也是街坊和熟客的聚腳點，即使客人不是來購物，也會前來探望她及其他朋友，尤其他們年事漸高，每次見面愈益珍貴，得知各人安好，便是對他們的最大喜訊。

 

泉昌號的微縮模型由其家人所製，展現舊日商住合一的情況。

 

　　現在購買百貨的渠道愈來愈多，市面上有許多連鎖平價雜貨店，網購亦大行其道，然而，泉昌號無懼競爭對手，店舖貨品不是獨家，加上現時店舖不是每天營業，客人改到別家商店購買乃人之常情。光顧泉昌號的最大原因，在於人的情懷，老闆娘直率大方，隨和熱情。在連鎖商店和網店購物，固然比在小店購物來得方便，不過在連鎖商店，收銀員說著一式一樣的話語，甚至日漸傾向以自助付款替代收銀員，客人與人接觸的機會日益減少；至於網店，客人只能在電腦熒幕前，與線上客服交流，這些毫無溫度的體驗，無法與老店媲美。

 

泉昌號 – 上環

創於：1963年

經營：針織品及雜貨

地址：上環華里6號地下

電話：2545 5603

營業時間：星期一至六 11am – 4pm（星期日及公眾假期休息）

 

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