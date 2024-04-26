AI人工智能 | 不用點擊連結爬文！AI搜尋引擎Perplexity直接給你答案！Google Search霸主地位岌岌可危？

生成式AI熱潮席捲全球，各式各樣的AI工具如雨後春筍般湧現，要數對Google搜尋引擎構成最大威脅者，可能不是名滿天下的ChatGPT，而是寂寂無名的Perplexity。其優勢是即時從互聯網篩選資料，再經AI整合成完整答案回覆用戶，而不是提供網站連結讓用戶自行查詢，完全顛覆過去20年的搜尋體驗，吸引黃仁勳、Jeff Bezos等科技界大佬爭相投資。究竟Perplexity是否有足夠實力取代Google Search，躍居為新一代的搜尋霸主呢？

搜尋結果直接提供文本答案

Perplexity成立於2022年8月，隨後推出同名產品「Perplexity」解答引擎。其創辦人阿拉文德·斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）曾先後任職於DeepMind、Google Brain、以及OpenAI。他希望透過大型語言模型，打破過去逾20年由Google壟斷的關鍵字搜尋模式，讓用戶直接提問就能獲取準確、可信賴的答案。

AI搜尋引擎Perplexity與Google Search的主要分野，在於呈現答案的方式。閣下在Google上輸入關鍵字進行搜尋，系統只會給出一排排的藍色連結，你要點開多條連結，查閱多個網頁，方能拼湊出你想找尋的答案。

來到Perplexity，閣下輸入的不再是一組關鍵字，而是一條問題。系統先會理解和重新建構這條問題，然後即時從互聯網索引提取相關連結。跟著系統會要求大型語言模型閱讀這些連結，再從每條連結提取相關資訊來整合內容，最終建構出完整的文本答案。

Perplexity的回覆內容分為上、中、下3個部分：上方列出資料來源的連結，中間提供一個總結式的答案，下方顯示你可能感興趣的相關問題。（圖片來源：翻攝Perplexity官網）

附資料來源連結、相關問題

答案上方附有資料來源的連結，閣下可以點選這些連結，進一步探究答案的內容細節；答案下方則提供你可能感興趣的相關問題，閣下可以點選這些問題繼續追問。如果閣下沒興趣溯源或追問，問答就到此為止。

這種直接給出答案的搜尋引擎，贏得不少網民擁戴，當中更包括前GitHub執行長納特·弗里德曼（Nat Friedman）、以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。弗里德曼與NVIDIA現已成為Perplexity的投資者，同時亞馬遜（Amazon）創辦人傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）、知名億萬富翁史丹利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）亦已加入投資行列。

黃仁勳（左）表示，很喜歡斯里尼瓦斯（右）所研發的Perplexity，幾乎每天都在使用。（圖片來源：X.com@AravSrinivas）

2024年4月，Perplexity宣布成功獲得6,270萬美元（約4.89億港元）的融資，累計募資額已達到1.65億美元（約12.87億港元），令公司估值攀升至10億美元（約78億港元）以上，成為初創「獨角獸」。目前Perplexity每個月處理的搜尋次數高達1.69億次，月均活躍用戶數已達1,000萬人。

擬相關問題旁插入廣告圖利

Google的主要收入來自搜尋廣告，Perplexity對這塊大餅當然感興趣，現正準備在自家平台上賣廣告。Perplexity在提供答案之餘，也會列出用戶可能感興趣的相關問題，引導用戶作進一步的知識探索；「相關問題」所衍生的查詢量，約佔平台總查詢量4成，可說是非常受歡迎的功能。

如今Perplexity有意在「相關問題」旁邊加入廣告商贊助的問題，用戶點選問題後會繼續顯示相關廣告連結。此做法跟Google在搜尋結果上方插入搜尋廣告非常相似。該公司表示，這項廣告功能將在未來幾季推出，惟未有披露更多細節。

儘管Perplexity看似形勢大好，但以往曾有多家公司試圖挑戰Google 搜尋霸主的地位，卻始終未能成功。究其原委，Google的競爭優勢在於，全球大部分網民已被吸進Google的生態圈內——大家瀏覽網頁用Chrome瀏覽器、收發電郵用Gmail、尋路前往目的地用Google Maps……我們的日常生活幾乎已離不開Google，因此亦很難完全擺脫Google Search。

為求增加收入來源，Perplexity宣布推出企業版方案「Perplexity Enterprise Pro」，向企業客戶提供更安全、可控的AI搜尋引擎。（圖片來源：翻攝Perplexity官網）

Google藉生態圈隔絕對手

更何況，Google生態圈內已有足以跟Perplexity、甚至ChatGPT匹敵的AI工具Gemini。日後Google可以輕鬆地將Gemini融入到旗下其他產品，為用戶提供無縫接軌的體驗。例如用戶詢問Gemini怎樣前往某個地方，它可以把用戶連結到Google Maps，在地圖上顯示行走路徑。如此看來，即使Perplexity可以提供更直接、方便的搜尋體驗，也未必能夠抗衡整個Google家族。

不過，Google搜尋部門負責人普拉巴卡爾·拉格萬（Prabhakar Raghavan）在2024年3月的內部會議上提醒員工，搜尋引擎市場已不像15至20年前那樣，「生活不會永遠一帆風順」，故此Google必須像運動員般作出迅速反應，以應對不同的市場變化。他特地讚揚Gemini研發團隊，將每週工時從100小時增加到120小時，結果只花了短短10天就解決80%影像辨識問題。

由此可見，面對AI初創群雄並起的變局，Google絕不敢掉以輕心，所以積極提高內部危機意識，並高度重視AI模型研發，幫助公司走得更遠。另一邊廂，在高昂研發成本和投資者的壓力下，Perplexity要想盡辦法開拓收入來源，務求繼續活下去，才有機會可以挑戰Google。

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