五一黃金周優惠 | 五一勞動節商場優惠合集：德福購物低至1折 / 信和商場身份證中數字請睇戲 / MOKO消費滿額最多獲$500贈券

各位打工仔除了迎接周末的來臨，是不是還在期待五一勞動節紅日假期呢？假如不會外出旅遊，可以留意一下香港商場的消費著數，留港消費也能賺到盡！部分優惠更由本周末開始，讓你有足夠時間買個夠！即睇各大商場的消費賞詳情！

五一黃金周優惠 ︳ 1. 德福廣場：購物節低至1折！100%中獎虛擬實景遊戲

德福廣場趁著五一黃金周期間，亦一炮過推出多個優惠及購物節！即日起至5月19日「德福購物節2024」回歸！場內近70個人氣商戶將會提供獨家優惠及折扣，時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品、餐飲食肆優惠應有盡有，精選熱賣商品更以低至1折激筍價發售，產品種類包羅萬有！

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（圖片來源：德福廣場）

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（圖片來源：德福廣場）

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（圖片來源：德福廣場）

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（圖片來源：德福廣場）

德福購物節2024

活動日期：即日起至5月19日

推廣內容：時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品、餐飲食肆近70個人氣商戶，推出熱賣商品以低至1折獨家優惠及折扣發售

另外，MTR Mobile登記用戶於活動期間指定時間內，親臨德福廣場，再透過最新版本的MTR Mobile 進入「每日有『德』賞」活動頁面，即可免費參加「德福購物節2024」之「每日有『德』賞」必中獎遊戲。只要於虛擬實景中成功「捕捉」幸運購物袋，即可贏取德福廣場電子優惠券或其他商戶優惠，包括德福廣場時裝、美容、運動用品、電器及電訊、消閒娛樂等類別的$20或$100電子優惠券；另外還可贏取個別人氣商戶優惠券，包括OTO HK$500電子現金券、衛訊 $100電子現金券、APIVITA $100電子現金券、BRUNO $100電子現金券、Sam Edelman $100 電子現金券、SOFINA購物滿$1,000即享$100折扣優惠、CANVAS正價產品可享$50折扣優惠、ORiental TRaffic 指定厚底綁帶鞋半價優惠、BEANS堂食餐點9折優惠等，獎品總值高達$165萬！

（圖片來源：德福廣場）

每日有「德」賞

活動日期：即日起至5月19日

推廣內容：親臨德福廣場並用最新版本的MTR Mobile 進入「每日有『德』賞」活動頁面，即可免費參加「德福購物節2024」之「每日有『德』賞」必中獎遊戲。

玩法：只要於虛擬實景中成功「捕捉」幸運購物袋，即可贏取德福廣場電子優惠券或其他商戶優惠

除了參加100%必中獎遊戲，即日起至5月19日，只要到德福廣場消費都會愈買愈抵！MTR Mobile登記用戶於德福廣場指定商戶（超級市場及服務類別除外）以電子貨幣單一消費滿$1,200，即賞$200德福廣場指定電子優惠劵，每位用戶可換領5次；消費累積滿$6,000或以上，更可獲額外$600德福廣場指定電子優惠劵，每位用戶可換取3次！

（圖片來源：德福廣場）

多重消費獎賞

活動日期：即日起至5月19日

推廣內容：

獎賞一：MTR Mobile登記用戶於德福廣場指定商戶（超級市場及服務類別除外）以電子貨幣單一消費滿$1,200，即賞$200德福廣場指定電子優惠劵，每位用戶可換領5次

獎賞二：消費累積滿$6,000或以上，更可獲額外$600德福廣場指定電子優惠劵，每位用戶可換取3次

而滙豐信用卡用戶更有一個獨家優惠！由即日起至6月30日，MTR Mobile登記用戶憑滙豐信用卡於德福廣場簽賬滿指定金額，並於7日內在參與港鐵商場內之自助換領站登記，更可同時參加「港鐵商場 x 滙豐信用卡最紅購物優惠」，額外賺取高達828,000 MTR分及$ 300餐飲電子優惠券！

滙豐信用卡專享優惠

活動日期：即日起至6月30日

推廣內容：MTR Mobile登記用戶憑滙豐信用卡於德福廣場簽賬滿指定金額，並於7日內在參與港鐵商場內之自助換領站登記，更可同時參加「港鐵商場 x 滙豐信用卡最紅購物優惠」，額外賺取高達828,000 MTR分及$ 300餐飲電子優惠券

駕駛人士晚上到臨德福廣場分分鐘免費泊車！凡於晚上6時至零晨12時於德福廣場的指定停車場泊車，並以電子消費滿$200或出示兩張即日德福廣場MCL戲院電影戲票，即可享泊車優惠多達4小時

夜間泊車優惠

活動日期：即日起至另行通知

推廣時間：晚上6時至零晨12時

推廣內容：以電子消費滿$200或出示兩張即日德福廣場MCL戲院電影戲票，即可享泊車優惠多達4小時

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