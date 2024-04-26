Market Place全新網店4大優惠！新用戶即減$50、買滿額送香檳杯！原箱貨品低至6折：$89買27卷Tempo廁紙/ 原箱即食雞胸肉$225

近年愈來愈多超市開拓網購版圖，最新就是 Market Place 推出全新網店，一app在手買齊來自世界各地的新鮮食材、百貨、美酒等。新用戶只要在首張訂單買滿指定金額，輸入優惠碼可即減 $50；另外買滿 $1,000更送限定禮品。

Market Place網店優惠01｜新用戶用優惠碼即減$50

即日起至5月16日，新用戶於Market Place網店首次購物滿 $600，結帳時輸入優惠碼【MPNEW50】即減 $50！不過要留意，新用戶只限未曾於Market Place／惠康／yuu網店購物的用戶。

Market Place網店優惠02｜買滿$1,000送限定禮品

即日起至5月16日，只要在Market Place網店購物滿 $1,000，即可獲贈豐富禮品，包括飛雪礦物質水12x1.5公升 1箱 或 寶湖廚莊鮑魚雞粥 350克1包 或 Ridel香檳酒杯（2隻裝）1套 或 Zonin Prosecco Doc 1821 750毫升1支，四選其一。

大家於Market Place網店領取優惠券後，於購物滿 $1,000時將所選禮品加入購物車即享優惠，禮品數量有限，送完即止。

Market Place網店優惠03｜近10,000種人氣貨品 $150可免費網購店取

全新Market Place網店供應近 10,000種商品，由水果蔬菜、肉類海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類、個人護理至母嬰用品等，種類包羅萬有。現時購物滿 $500即可免費送到府上，輕鬆選購日常用品。若買滿 $150則可選擇於Market Place／惠康／3hreesixty 分店自取，令大家更有彈性地選擇心水貨品。

Market Place網店優惠04｜原箱貨品低至6折

網店也有至筍原箱低至6折優惠，無論汽水、飲品、零食及衞生紙等都有。以原箱ACHIM 即食雞胸肉-煙燻為例，1箱15包本來要 $450，折後只需$225。得寶原箱三層天然無香衛生紙原價 $120，折後也減至 $89。此外，現時於網店選購紅、白餐酒滿 $500即減$80！

網店：www.marketplacehk.com