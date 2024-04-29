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29/04/2024

FX MONDAY｜美國滯漲風險增 | 日圓曾失守160 央行干預機會大？ | 歐央行最快幾時減息？

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嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師　李振豪

 

　　美國首季GDP增速只有1.6%，惟3月核心個人消費支出(PCE)物價指數，低過市場預期，反映美國加劇滯脹風險？本周四(5月2日)將會公布議息會議結果，雖然通脹未有持續放緩，但基於經濟增長減慢，料夏季減息預期不變？日圓(JPY)早段曾創34年低位，跌至160水平，惟植田和男上周表示日圓疲弱並未對通脹產生重大影響，反映央行短期內都不會干預？若日本央行要保衛日圓，應該如何部署？歐元區4月PMI勝預期，反映經濟復甦已步入正軌？歐洲央行具備足夠條件減息？歐元(EUR)短期走勢如何判斷？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/6sbZTjndc94

 

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