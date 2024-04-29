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29/04/2024

逆天奇案2 | 梁小冰感激老公寵愛31年：好似拯救我嘅白馬王子！歷父親弟弟離世看透人生

#逆天奇案2 #梁小冰 #陳嘉輝 #愛回家之開心速遞 #愛回家 #影視娛樂
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　　歌都有得唱「也許相愛很難...」，在人海茫茫裡遇到情人已經不易，能成為夫妻維繫感情到老更是要講緣份。54歲的梁小冰，與陳嘉輝由相識、相戀至結婚相處31年，老公對她照顧無微不至，令小冰無憂無慮活像童話故事中的公主一樣。長年來能夠甜蜜如昔，互相欣賞，每日有源源不絕的話題，他們找到了屬於兩人的相處方式，使夫妻感情持續保鮮。

 

 

 

　　梁小冰在《逆天奇案2》中飾演的阿蘭，一生坎坷，雖然遇到徐仁達（陳嘉輝飾）展開黃昏戀，但仍是波折重重。現實生活中的梁小冰相反，生活美滿，與陳嘉輝結婚31年，夫妻感情深厚。二人育有一子陳洋溢。一直以來，梁小冰無憂無慮，得到陳嘉輝體貼的照顧。

 

 

 

　　日前，梁小冰為劇集宣傳，她接受本網訪問，談到24年的婚姻生活，她被陳嘉輝寵愛得童話故事中的公主：「多謝陳生，我哋拍拖7年，佢帶我從地獄走上天堂，佢就好似騎住白馬嚟拯救我嘅白馬王子，我好感激佢，結婚24年，係好老公又係好爸爸。我唔可以一心二用，做嘢嗰陣就好專注，但一日入面佢可以做好多嘢，佢可以放工順手去街巿買餸返屋企，仲問我使唔使放入雪櫃。而我其實係啱啱起身，喺度敷面膜。湊仔返學、放學都係佢做，我只係負責煮餸，同埋煲劇。」

 

 

 

　　梁小冰感激老公的愛護，她形容陳嘉輝在家中同時有不同的角色。二人年紀相差6年，她畢業後已經在無綫工作，認識已入行的陳嘉輝，當時他有如大哥哥照料，在工作上不時提點自己：「有時會好似Daddy，當我係女咁錫。有時似男友，好Sweet，而家佢年紀大過六十，似我老爺，又似我爸爸老咗個樣，但嘉輝更加慈祥，有時我會跟阿仔一樣，嗌佢Daddy。」到現時仍然呵護備至，訪問當天梁小冰透露，原本陳嘉輝打算陪伴她做訪問，可是因有工作而未能同行，但答應會接放工。

 

 

 

 

 

　　在梁小冰眼中，陳嘉輝是好好先生之餘，亦是一個好爸爸：「佢真係好叻，阿仔啲功課都係佢負責，放工會去書局買補充練習畀個仔做。佢唔係乜都識，但為咗個仔，會做好多嘢。以前阿仔細個學琴，考到第5級要學樂理，有日阿仔喊住話唔識，鋼琴老師都教咗幾個月都唔掂。但臨近考試，我惟有向老公求救。佢都唔識，於是上網自學一星期後教個仔，阿仔又考得好叻。」陳嘉輝細心的程度極高，梁小冰指平時自己出入，老公會事先幫她安排路線圖去到目的地，她還說：「好似嗰日阿仔要去其他學校考中文，嘉輝事前一日去一次嗰間學校，佢會計好晒點樣去目的地，同埋要幾多時間，好穩陣。」

 

 

 

　　老夫老妻天天對著都不生厭，梁小冰自爆陳嘉輝會經常甜言蜜語讚美：「好似今日我捲住頭髮，佢會好大反應讚好靚，『靚咗又瘦咗，摸下條腰先，條腰得番22吋腰喎』。同埋我哋乜都傾，大家會雞啄唔斷。佢做演員之前係工程師，其實佢外冷內熱，同埋佢浪漫得嚟好攞命，攞咗你個心。當日我爸爸走咗，佢好急帶我去醫院，而且佢比我喊得咁快，我做女都係去到醫院先識喊。」

 

 

 

　　生活相處下，少不免有磨擦，二人爭執的機會卻很微，梁小冰表示陳嘉輝脾氣很好，從來沒有發洩不滿，她笑謂：「唔滿意只會冇表情坐埋一邊，就算我發脾氣佢都唔知乜事，所以我會寫低啲事情，畀佢知我有乜嘢不滿，佢就知道發生乜事，但佢只會簡單答你『好』、『收到』。如果我不斷鬧，其實佢唔會知我嬲乜，慢慢令我學識，有乜嘢唔好嬲，漸漸就淡忘。」

 

 

　　54歲的梁小冰，自言真能做到五十而知天命，懂得感恩有家人的愛護，亦學會了愛惜自己：「人生都係幾十年人，我經歷死亡，爸爸走咗，兩個細佬走埋，人生如夢一場。爸爸走嗰陣，佢從來冇去過旅行，我同自己講，唔好掛住做嘢，去旅行、吃喝玩樂，陪細路成長，錢唔係咁搵法，要愛自己同愛人。」而她近年找到愛自己的方法，去學畫畫來令自己開心，繪畫得來滿足感，令自己充滿信心，也充滿能量。

 

 

　　做了多年幸福「陳師奶」，梁小冰見兒子漸長大，自己可以尋回自己的樂趣，除了畫畫外，還便再返無綫拍劇，發揮自己的創作小宇宙。今次客串做《逆天奇案2》飾演人生坎坷的阿娟，她經歷被男友出賣、坐監的女人，出獄後要捱苦，搞到未老先衰。她表示相隔26年回巢演出，見到好多老朋友，兼且大過戲癮：「我鍾意睇懸疑、殺人、驚慄片，冇諗過嘅人物性格，但地球上可能都有呢啲人，我想演佢哋嘅心理狀態，有機會拍都幾好玩，相信幾大挑戰性。」

 

 

 

 

 

 

 

　　之前一直有《愛回家之開心速遞》的觀眾，都希望梁小冰加入劇組，飾演朱展的老婆（陳嘉輝飾）。梁小冰表示監製、導演並未有邀請加盟，但熱愛演戲的她，早已為朱展的太太設計了角色形象：「我都有喜劇細胞，我鍾意演處景劇。如果真係拍，可以話佢太太喺美國返嚟，講嘢、著衫都好有美國人style，朱太都係幸福可愛太太，性格好浪漫，又鍾意Shopping，鍾意著傘裙同朱展擦出一啲火花。如果觀眾想睇我，但又唔知點開聲，咁我見到監製，可能又可以試下講會唔會請我做。」聽到梁小冰開到聲，《愛回家》嘅監製可以考慮一下。

轉載自: 晴報

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