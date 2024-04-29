日元曾跌穿5算再反彈！趁匯率仲低快閃日本！航空公司日本機票大比拼：樂桃快閃大阪單程$440起！東京來回最平$1,116！邊間包行李？邊間最多時間揀？

日元上周一度跌穿5算，今日再反彈，很多人都心思思想兌日元或者來個快閃日本遊。如果大家想來個快閃日本遊，又不知道要用哪一間公司，就和大家一齊比拼一下5間港人常用的航空公司的一星期內、兩星期內、一個月內機票及行李安排。

日元曾跌穿5算，今日再反彈，很多人都超想來個快閃日本遊，今次和大家一齊比拼一下5間港人常用的航空公司的大阪及東京一星期內、兩星期內、一個月內機票及行李安排。不過，以下內容只根據截稿前最新官網資料及優惠，只作參考！如果想再抵一點，大家可以去不同的買機票平台再格價，有機會再平一點！

一星期內大阪機票

今次先看出發日子定為5月3日，回程日子為5月7日，看看機票價錢為多少！

● 國泰航空：經濟客艙一人約$2,400未包稅，包行李，這價錢去回程時間都有4個選擇

● 香港航空：經濟飛一人約$1,310未包稅，不包行李，這價錢去程時間有3個選擇，而回程時間有2個選擇。

● 大灣區航空：優惠飛一人約$1,260未包稅，包行李，這價錢去程時間有2個選擇，而回程時間有2個選擇。

● HK Express：自由飛一人約$1,056未包稅，不包行李，這價錢去程時間有1個選擇，而回程時間有2個選擇。

● 樂桃航空：輕鬆成行一人約$1,050未包稅，不包行李，這價錢去程時間有1個選擇，而回程時間有1個選擇。不過，樂桃航空現時在做單程大阪機票$440起，所以大家可以試試其他日子。

樂桃航空即日至4月30日23:59買2024年5月7日至07月19日的單程大阪機票$440起。而除了樂桃航空優惠外，出發日子定為5月3日，包行李的話最平是大灣區航空，如果不包行李的話是樂桃航空及HK Express！而國泰航空勝在多時間選擇！不過要留意，以上價錢不包稅，只作參考。

圖片來源：Unsplash@Nomadic Julien

一星期內東京機票

今次先看出發日子定為5月3日，回程日子為5月7日，看看機票價錢為多少！

● 國泰航空：經濟客艙一人約$2,640未包稅，包行李，這價錢去回程時間都有4個選擇。

● 香港航空：經濟飛一人約$1,570未包稅，不包行李，這價錢去程時間有3個選擇，而回程時間有1個選擇。

● 大灣區航空：優惠飛一人約$1,420未包稅，包行李，這價錢去程時間有2個選擇，而回程時間有2個選擇。

● HK Express：自由飛一人約$2,773未包稅，不包行李，這價錢去程時間有6個選擇，而回程時間有1個選擇。

● 樂桃航空：不適用



因為樂桃航空未有香港去東京航班，所以會看看其他！出發日子定為5月3日，包行李的話最平是大灣區航空，如果不包行李的話是香港航空！而國泰航空去程及回程都有多時間選擇！不過要留意，以上價錢不包稅，只作參考。

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