母親節2024 | 慶祝母親節餐廳提案！$722起食瑤柱燕窩羹9折早鳥優惠 / 麗晶軒貴氣午餐食蠔皇鮑魚伴花膠 / 食開邊乳龍蝦送端午糭！同場有西餐日菜之選

今年5月12日就是母親節，大家有好好計劃當日的活動嗎？如果想和媽媽食餐好，但又不想去吃自助餐的話，可能考慮一下不同中菜廳的套餐，今次跟大家看看推出母親節套餐的餐廳。另外，仲有2間是另類之選，有西餐同日本菜，即睇！

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母親節餐廳│1. 香港麗晶酒店麗晶軒：請媽媽豪食蠔皇鮑魚伴花膠+黑魚子黃耳凍伴龍蝦百花芋盒

香港麗晶酒店麗晶軒將在5月11日及12日推出六道菜午餐和八道菜晚餐菜單，精緻粵菜由行政總廚劉耀輝先生和主廚鄭文生主理。先看看六道菜午餐有甚麼菜式！六道菜午餐每位$738起，有廚師點心拼盤，當中包括原隻鮑魚海鮮脆芋盒、晶瑩筍尖鮮蝦餃、黃耳竹笙繡球菌上素餃。而其他菜式有非洲海底椰燉花膠響螺、黑松露蜜糖香煎海鱸魚、金杯黑椒爆鹿兒島和牛伴脆炸松露和牛球、蟹肉燒伊麵、香芋焗西米布甸伴香滑芝麻卷，由點心到主菜及甜品都齊！

晚餐八道菜每位$1,688起，菜式有黑魚子黃耳凍伴龍蝦百花芋盒、雲腿竹笙蜜瓜燉響螺、脆釀鮮蟹蓋、蠔皇鮑魚伴花膠、頭抽香煎斑柳伴西班牙雲腿、鹽燒松本茸爆鹿兒島和牛、花膠絲雞絲撈蝦籽麵、燕液薑汁燉蛋白伴玫瑰蓮蓉酥，一聽上去就知很矜貴。

香港麗晶酒店麗晶軒母親節六道菜午宴

日期：2024年5月11及12日

時間：中午12時至下午2時30分（5月11日）、上午11時30分至下午2時30分（5月12日）

價錢：每位$738起

母親節八道菜晚宴

日期：2024年5月11及12日

時間：晚上6時至10時

價錢：每位$1,688起

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

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