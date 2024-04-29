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29/04/2024

【FOCUS】從避險寵兒到「香蕉貨幣」，植田在等甚麼⋯⋯

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　　昔日的「避險寵兒」日圓，兌美元從150、155、158一路到周一（29日）觸及160，儼然跌出了「香蕉共和國」本幣的味道，上周五（26日）按兵不動的日本央行何時出手干預，無疑是最受關注的「the million dollar question」。一路對日圓貶值冷處理的植田和男，到底是無奈袖手，還是有意為之？

 

日圓兌美元今早一度觸及160

 

　　當外國人爭相趁日圓低水「平遊」東瀛，黃金周前往夏威夷度假的日本人，卻在行李中塞入烏冬甚至大米，以期望在旅途上節省些許因日圓狂貶而導致的高昂餐費。

 

【FOCUS】從避險寵兒到「香蕉貨幣」，植田在等甚麼……


　　自日銀3月19日結束長達17年的負利率，不但預期中的日圓升值、資本回流無影，日圓兌美元更從當日的150一路跳水至今早的160，儘管黃金周假期交投清淡或放大了跌勢。如以實際有效匯率計，日圓自大流行以來的跌幅，甚至遠超臭名昭著的土耳其里拉，幾乎淪為名副其實的三流貨幣。

 

　　意外的是，相比2022年9月，日本貨幣當局不惜動用約600億美元三度干預匯市，挽救145至151水平的日圓，今次市場枕戈待旦的152「干預防線」，一路後撤至155、158直至今早160，卻始終不見其實質出手，何解？


美日息差高企，龐大債務掣肘

 

　　首先須知，此輪日圓一路急貶至1990年以來最低，最大推手當屬美國聯儲局減息預期驟然轉向，美債孳息、美元指數聯袂上漲；即使日本上月歷史性加息，但基準利率0.1厘相比美國的5.25厘以上，根本難改套息投機交易大勢。

 

【FOCUS】從避險寵兒到「香蕉貨幣」，植田在等甚麼……

　 　 
　　其二，貨幣是一國經濟實力的晴雨表，日本第四季GDP經修訂後雖勉強避過衰退，但國內私人消費疲軟、出口持續逆差令經濟基本面持續面臨逆風，昔日避險屬性黯然失色。其三，日本債務/GDP佔比高達261%，冠絕全球，本財年用於國債償還和支付利息的費用高達27.9萬億日圓，債息若過快上升恐引發財政危機。


　　對於美日息差、龐大債務，眼下幾乎無解；至於二，令貨幣當局稍感欣慰的是，全國通脹領先指標——東京核心CPI最新錄按年增1.6%，較3月2.4%大幅放緩，可視作除了依賴進口的燃料和食品，因日圓貶值導致的國內通脹升幅有限。


通脹暫受控，惟不知底惹恐懼


　　日圓貶值似暫未引發惡性通脹，反而吸引大量外國觀光客（3月入境訪客創下歷史新高），以及推升日企的海外收益有利股市，大概可解釋日本遲遲不欲事倍功半干預匯市的原因。既然如此，日圓狂貶為何仍被視作洪水猛獸？一言以蔽之，市場不知底在何處。

 

【FOCUS】從避險寵兒到「香蕉貨幣」，植田在等甚麼……


　　隨著愈來愈多的交易員預期，10年期美債孳息企上4.75%近在咫尺，重回去年10月的5%高點亦非不可能，日圓恐還有更低，而此將損害家庭收入預期、貨幣購買力預期。


　　一旦植田和男口中尚不顯著的「趨勢性的物價上漲率」一語成讖，日銀被迫緊急轉軚，前期日圓跌得多深，未來震盪就有多大。更何況，民調支持率持續領先拜登的特朗普，將日圓貶值稱作「災難」，植田在等甚麼⋯⋯

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