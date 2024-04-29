五一黃金周優惠 ︳ 機場會員「黃金周三重賞」送曼谷、上海、北京來回機票！新會員無門檻獲$100現金券！網店購物享最多85折

五一黃金周除了要留意各大商場的購物優惠外，香港國際機場亦推出「黃金周三重賞」，無論線上線下都有購物禮遇，消費滿額更送最多4套來回機票！想免費獲得旅行機票或者現金券，即睇「HKairport Rewards」詳情！

五一優惠 ︳ 機場會員黃金周三重賞！賞你最多4套内地／曼谷來回機票！

隨著五一勞動節紅日將至，香港國際機場推出黃金周三重賞！即日起至5月5日，在機場任何店鋪、食肆及HKairportShop.com機場網上商店每累積消費滿$10,000，可獲贈北京、上海或曼谷來回機票一套，買夠即賞！每位會員最多可換領四套來回機票，讓你與至親好友一同享受旅遊之美好時光！

未能買滿額，不能獲取機票也不要緊，還有2個獎賞在等你！於推廣期內消費可享雙倍獎賞積分，即$1獲贈 2獎賞積分。每5,000分即可兌換 $100電子現金券，讓你盡情狂買狂賞！另外，現時仍未成為「HKairportRewards」會員可趁這段時間登記，成功後即可獲贈$ 100購物現金券，於指定商戶淨消費滿$300即可使用！

（圖片來源：香港國際機場）

「HKairport Rewards」黃金周三重賞

推廣日期：即日卦起至5月5日

推廣內容：

1. 賞内地或曼谷來回機票：於即日起至 5月5日，在機場任何店鋪、食肆及HKairportShop.com 機場網上商店每累積消費滿$10,000，可獲贈北京、上海或曼谷來回機票一套，每位會員最多可換領四套來回機票。

2. 2倍積分：於推廣期內消費均可享雙倍獎賞積分，即$1獲取2獎賞積分。每5,000分即可兌換$100 電子現金券。

3. $100迎新獎賞：新登記會員可獲贈$ 100購物現金券，於指定商戶淨消費滿$300 即可使用。

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