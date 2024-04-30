  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/04/2024

全球即食麵排名2024出爐！百勝廚叻沙、老媽拌麵入選！港人超愛營多麵排第幾？即睇邊款香港買到！

#排名 #Food News #即食麵 #排行榜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　為了快、方便，很多人不時都會食即食麵，大家吃過最好吃的即食麵又是哪一款呢？可能大家家中都會有一款牌子是必買，更會長期買一些做貯糧。而最近的《The Ramen Rater》全球即食麵排名2024出爐，到底在香港又買不買到？即睇結果！

 

第10位：明星食品一平夜店炒麵(醬油味)

 

　　第10位是來自日本的明星食品一平夜店炒麵(醬油味)，評論指炒麵加上蛋黃醬和芥末，十分好吃！大家可以在HKTV Mall上找到！

 

圖片來源: HKTV Mall

 

第9位：拉面說 泰式海鮮冬蔭功拉麵

 

　　第9位是拉面說的泰式海鮮冬蔭功拉麵，軟軟的麵條配上濃郁的冬蔭功湯，適合口味重的人。大家可以在HKTV Mall上找到！

 

圖片來源: HKTV Mall

 

第8位：營多麵印度炒麵



　　第8位是港人超愛吃的營多麵，而今次上榜是印度炒麵味，有超多口味！

 

圖片來源：snackaffair

 

第7位：紅廚 蝦米香乾撈麵



　　第7位是馬來西亞的紅廚蝦米香乾撈麵，有濃濃的蝦味，加上微辣的醬料，值得一試。大家如果想試，香港都有些網上平台可以買到！

 

圖片來源：港亞百貨

 

第6位： Mamee Chef的風味仁當口味

 

　　第6位是來自馬來西亞的Mamee Chef，這間有很多口味，而今次上榜的是風味仁當口味口味。

 

圖片來源：theramenrater

 

第5位：老媽拌麵 黃金鵝油炸醬麵

 

　　第5位是老媽拌麵的黃金鵝油炸醬麵，大家可以在HKTV Mall上買到！

 

 

第4位： MyKuali 檳城黑咖喱湯麵

 

　　第4位是MyKuali的檳城黑咖喱湯麵，評論是檳城白咖哩和黑咖哩都一樣好吃。可以在HKTV Mall上買到！

 

圖片來源: HKTV Mall

 

下一頁：睇埋即食麵排行榜2024第1名至第3名

 

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#排名 #Food News #即食麵 #排行榜

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk