  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

30/04/2024

李綺虹林穎嫺仔女長大繼續工作！二人憶起與周星馳劉德華合作難忘往事

#周星馳 #演員 #劉德華 #電視劇 #加拿大 #母親節 #胃痛 #黎燕珊 #李綺虹 #娛樂 #晴報文章 #林穎嫺 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）與1994年香港小姐季軍李綺虹（Theresa）雖然都已移居外地，恰巧也回港，所以黎燕珊就邀請兩位一起接受她與梁辰民主持的《星級品牌文化》節目訪問，原來三位選美出身靚女過往從未碰面，但今次訪問一見如故，互爆以前開工趣事，林穎嫺與李綺虹更強調從未講過退出，尤其仔女都長大，要找自己的新目標。

 

 

　　李綺虹透露今次返港竟是19歲兒子決定，因為過往他們都陪兒子去各地參加運動比賽，這次計劃去旅行，兒子立即說要來香港，她估計兒子常聽她講香港事情，可能想尋根，他非常喜歡香港，加上她早前在加拿大拍了一部電影《Ruthless Bastards》飾演地下賭場女闆娘，就順便在港也幫手宣傳一下，讓大家知道她還是會接戲拍，至於阿Wing（林穎嫺）繼12年之後再推出自己的著作《如何活出燦爛人生》，今次回港初步宣傳，到7月會再返港出席書展，這次回港時間匆忙，有好多朋友都未約到見面，希望下次七月可以逗留長時間一點，她指自己有兩個女兒及一個兒子，待16歲細女考到車牌，不用接載返學就可以輕鬆。阿Wing更認為人生不同階段都有個燦爛時光，但此刻是她認為最燦爛，因為又可以做自己喜歡的事，黎燕珊亦很認同，她透露大女已籌備結婚，細仔亦有自己事業，她又不用牽掛可以繼續拍戲，亦是她的最燦爛時間。

 

 

　　珊姐亦問李綺虹多年後再拍戲，有否不習慣？她稱最初都以為講英語應該冇難度，但看到劇本就笑言感覺老人痴呆好難記，幸好終於完成。她稱：「起初導演方鐵偉透過社交平台私訊我，還以為是騙案，問了好詳細，又再找香港電影界朋友求證導演身份，才知道真有其人。」說到在香港及加拿大拍片分別?她稱待遇上必然是加拿大較好，但在香港拍戲亦留下很多記憶，有烏龍搞笑亦有一些不愉快，她透露：「我好記得選美時見記者，佢地問我想同四大天王邊位合作?我笑佢地我信天主教，得一個神，冇其他王啦！後來才知四大天王係稱號，我又試過拍古裝行路，導演話古裝唔係咁行?咁究竟點行?我一額汗都唔明。」李綺虹自問都幸運有好多人愛鍚，她最難忘就是劉德華和她在新加坡炎熱下拍戲，一個鏡頭她NG了27次，她急到好想喊，但劉德華安慰她: 「It's ok。」她非常感激天王的耐性！同時她又爆另一次遭遇，她說: 「另一次有個演員，好多時其他演員，即使鏡頭唔係對住自己，都會幫手比對白對手入戲，但他好唔畀面，不給我對白，他跟著我走開，我正在拍攝，我聽到他在後面說，今晚有佢唔知拍到何時有得收工。我已經很緊張，他還要這樣講，我真的想流眼淚，最後堅持忍住拍完。我唔會講佢係邊個，不過真係好難忘。」

 

　　阿Wing透露她最初入行兩年之間拍了近10齣古裝劇，所以經常捱眼瞓及捱餓不敢提出，當時捱到常胃痛，最難忘與周星馳拍《陰陽界》拍到胃痛要去醫院，幸好星爺見她好辛苦就陪她去醫院。

 

 

　　問到兩位母親節有何特別分享？李綺虹表示她常提醒自己，做媽媽要學識並不是自己教仔，而是兒子教曉自己如何去做一個媽媽，而母親節就是她任性的日子，就是隨她心意睡到自然醒，吃喝玩樂不被打擾，就已開心。至於阿Wing笑言她已去旅行20多天，回去就要好好一起過母親節，子女通常都自製一些她愛吃的東西，一家人聚在一起就開心。

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#周星馳 #演員 #劉德華 #電視劇 #加拿大 #母親節 #胃痛 #黎燕珊 #李綺虹 #娛樂 #晴報文章 #林穎嫺 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk