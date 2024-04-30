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30/04/2024

楊洛婷名牌銀包離奇消失報警求助：有張好寶貴嘅相喺裏面！老公Tim@Dear Jane承諾包養呵番老婆

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Photo: Instagram

　　現年42歲嘅2003年港姐亞軍楊洛婷一向品牌活動嘅寵兒，日前佢擔任活動司儀之後就發現銀包唔見咗，錢銀冇咗不特止，所有證件都冇晒，令佢非常頭痕！

 

　　楊洛婷昨日喺IG分享同張敬軒出席活動嘅相片，但佢之後發現原來工作期間財物不翼而飛，楊洛婷坐喺車內拍片，post出多個IG Story表示：「今日真係有啲唔開心，噚日做咗全日event，咁返到屋企冇check自己手袋，咁今朝車小朋友返學嘅時候呢，就發現我個銀包同個Money Pouch唔見咗。咁其實噚日嗰10個鐘頭做嘢呢，我係冇睇過我個銀包，冇用過我個銀包，咁返到屋企當然都冇用啦，咁依家冇咗我啲身份證呀、credit card呀，同埋有張好寶貴嘅相喺裏面……我都唔知可以點」。

 

 

　　楊洛婷之後去到到達將軍澳警署報案，要拎籌等之餘，仲花兩到三小時錄口供。楊洛婷展示佢名牌銀包以及散紙包嘅款式同擺法，佢將兩樣嘢擺落一個袋仔再放手袋；而佢做司儀期間，將手袋放喺靠近台上嘅一張凳上。最後，楊洛婷無奈表示因為冇咗駕駛執照，post出港鐵車廂內嘅自拍，又指因為咁冇得揸車接載一對子女，留言話當時冇CCTV，呼籲大家如果執到，盡快通知佢。

 

 

　　楊洛婷post出whatsapp老公Tim（黃天翱）撒嬌嘅對話，講到自己冇現金都拎唔到錢，問老公可唔可以包養自己，Tim就爽快答應佢yes，成功令老婆開心番晒，認真「襟撈」。楊洛婷2014年與Dear Jane主音Tim結婚，月初有報道指他們以1,828萬連車位沽出持貨六年的西貢「風水屋」傲瀧，估計呢次出貨令蝕咗500萬元，睇嚟楊洛婷「流年」破財！

 

轉載自: 晴報

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