珠海一日遊 | 港車北上1小時內到珠海！珠海美食遊推介：超養生老字號野生菇菌火鍋 / 輕工業風大牌檔試海王足料粉絲煲 / 歐洲復古風扒房鋸澳洲M5牛扒

難得放假，當然不能留在家中，不少香港人都會選擇出外旅遊或北上尋找美食！而港車港上，在港珠澳大橋出發去珠海，不用1小時就到。所以今次會和大家一齊來一次珠海美食遊！放假一齊看吧！

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珠海美食遊│1. 湯膳清遠脆皮雞：藥膳火鍋食清遠脆皮雞、大大隻生蠔

如果大家愛打邊爐，位於珠海吉大的湯膳清遠脆皮雞煲，就一定要試一試！湯膳清遠脆皮雞煲主打清遠脆皮雞，店內環境乾淨，先看看湯底！湯底以新鮮藥材煮食，好像是枸杞、五指毛桃等，而推介的是石橄欖雪梨湯底，清熱解毒又潤肺！

這間店主打清遠脆皮雞，原來打邊爐都可以食到脆皮雞，煮過的雞肉及外皮十分爽脆，一口咬下去除了吃到雞肉及外皮的口感外，還會食到嫩滑又多汁的雞肉及淡淡藥材香，正！

另外，還有大大隻的生蠔，又滑又啖啖肉，無得輪；其他必點的有手打牛筋丸及不同的蔬菜菌菇，因為吸滿湯汁的蔬菜真的是好好食！大家到了之後，可以看看美團和大眾點評有沒有優惠，一人100元人民幣有找！

湯膳清遠脆皮雞

地址：珠海吉大白蓮路140號

泊車小貼士：附近有金網國際教育大廈停車場，距離302米

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