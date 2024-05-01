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01/05/2024

移民英國｜走塑政策並非香港獨有！英格蘭禁用即棄餐具竟惹環保團體批評？兩地環保政策有何不同？如何有效推行環保？

#環保餐具 #Pantry熱話 #英格蘭 #環保 #英國 #移民 #塑膠 #走塑
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　近日香港強推「走塑」計劃，有環保餐具供應商示範用「木製刀叉」切牛扒，一分鐘連斷兩隻，影片在網絡上瘋傳。不少香港市民批評「走塑」政策擾民，認為環保餐具令整個用餐體驗變得更差，亦有餐廳反映，本來餐飲業已經生意差，現時推行「走塑」無疑是雪上加霜，要重新購買一批環保餐具，令外賣生意成本大增。

 

　　事實上，香港在環保政策上「慢半拍」，很多國家早已全面「走塑」，英格蘭去年10月1日起禁用即棄塑膠產品，但推行初期亦有不少反對聲音，有餐廳老闆認為「緩衝期」太短，市場上沒有太多代替產品可供選擇，而最大的反對聲音，竟然是來自環保團體，他們質疑政府宣傳不足，有餐廳老闆竟然未曾聽說有這項新規定，亦不少外賣店仍在使用塑膠盒，可見當地政府雖然通過「走塑」政策，但沒有嚴格執行。

 

 （由作者提供）

 

　　值得留意的是，英國「走塑」比香港更全面，英格蘭早於2015年已實施超市塑膠袋收費，2020年10月已禁用塑膠棉花棒、飲管和攪拌棒，而去年10月的「走塑」政策更全面禁用即棄塑膠產品，除了預先包裝的食物，所有塑膠產品都不能使用。現時香港的餐廳仍可繼續使用膠杯、膠碗及膠盒做外賣，論政策，英國比香港更「一刀切」，論宣傳，香港起碼做到全城皆知，當然執行上仍有待觀察。

 

　　作為一名環保人士，我支持環保政策，但不認同由底層做起，而是應該由源頭「開刀」，立例要求小市民用少一兩個膠樽，不如約束生產商，向他們徵收若干稅項，減少塑膠包裝。當然，每個人都有自由意志選擇是否實踐環保，強推環保政策要求每個市民嚴格執行其實並無道理，不如由教育做起，讓大家判斷應否支持環保政策，屆時相信無須強推「走塑」，大家自然會「走塑」。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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