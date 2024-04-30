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30/04/2024

蔣匡文解答九運風水問題Q&A︰九運比八運艱難！九運股市樓市好唔好？美國科技股202X年有危機？港股、蟹貨點部署？樓市穩定炒樓難賺錢？住這地方難發達

#風水 #樓市 #龍年運程 #九運 #風水玄學 #香港股市 #TAG： 蔣匡文 #九運地運 #香港地運 #玄學 #九運風水
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！剛踏入2024 年，不少觀眾常留言提問有關九運的風水問題︰到底香港在九運的股市、樓市是好是壞？手持港股、「蟹貨」該怎樣部署？家住東涌可旺於九運嗎？從術數角度，樓市穩定但炒樓難賺錢，而美國科技股未來甚至有危機，甚麼年份大家需特別留意？至於說東涌較難發達，風水上又有甚麼根據？即聽蔣匡文解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

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