  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場女王
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing辦公室政治銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

01/05/2024

職場女王Son姐｜商場教會我的處世哲學！從對錯分明到放過自己！冷靜處理比當場反面有用！

#辦公室求生術 #打工仔 #人事關係 #管理學 #職場 #妥協
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　我的洞察力、判斷力、解決問題的能力，的確非常之強。所以朋友們讀者們，不論是公事還是私事，總之一出事，尤其是急事，第一時間都會想起我，立即向我求救求教。

 

　　總以為問我是基於對我的信任，亦明白不知如何是好的徬徨。既然問得我，我就有責任清心直說，但義不容辭、急人之所急、仗義幫忙地解決了難題，結果竟然是我被解決了？多謝都冇句，還留低牙齒印？甚至成為仇人？

 

　　說沒耿耿於懷是騙人的，實在意難平！原來經一事，我都未能長一智，做了60年人才能長一點智。以前我總認為凡事一定有對錯，亦堅持必需分出對錯。為了證明我是對的，事無大小，打爛沙盤問到篤，堅持判出誰對誰錯！結果我認為的，反而造成了我的錯！

 

　　最近發生了一件大小T覺得我十分反常的事。面對客戶出爾反爾、反口賴帳，說無賴無恥亦不為過。以我往常的性格作風，肯定即時反面反枱冇得傾，皇帝都無面畀！憤怒到極點的我，竟然一反常態繼續與對方斡旋。大小T都覺得不可思議，點解我會忍？又竟然忍得到？

 

　　人在江湖，吃四方飯，不看僧面看佛面。這個客戶是我好友，知我搵食艱難，極力撮合拉攏的。為了不令好友難做，避免好友和客戶之間產生芥蒂，搞不好分分鐘朋友都冇得做；只好調整心情、控制情緒，原則底線堅持不讓不退，不過冷靜處理，不在情緒上計較，只在事實上交代清楚就算。

 

　　即使當場反面、大發雷霆有何用？對方擺明車馬就是要賴帳，訴諸法律告上法庭就能維護權益，得到我要的公義公正？冷靜計一計數先，不講律師費肯定6位數字，入稟、排期、律師信往來，肯定拖幾年時間，勞民傷財，即使打贏，扣除付出的律師費，費心力精力，結果都是輸！

 

　　以前的我，認為妥協是懦弱，忍讓是買人怕。今日的我，時刻提醒自己︰小不忍則亂大謀，審時度勢無可避免；忍常人所不能忍，成常人所不能成。能夠改變就改變，不能改變就放下；改變不了事情，就改變心情。說穿了不是放過別人，只是放過自己！

 

　　到了耳順之年的我，不管聽到甚麼、遇到甚麼，都應能做到冷靜不激動，順應事物規律，不暴躁，不氣餒，不悲傷，不退縮，寵辱不驚，始終如一。說是這樣說，但自問修養、修為未夠，只能繼續努力！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多職場女王文章

你可能感興趣

#辦公室求生術 #打工仔 #人事關係 #管理學 #職場 #妥協

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk