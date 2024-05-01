職場女王Son姐｜商場教會我的處世哲學！從對錯分明到放過自己！冷靜處理比當場反面有用！

我的洞察力、判斷力、解決問題的能力，的確非常之強。所以朋友們讀者們，不論是公事還是私事，總之一出事，尤其是急事，第一時間都會想起我，立即向我求救求教。

總以為問我是基於對我的信任，亦明白不知如何是好的徬徨。既然問得我，我就有責任清心直說，但義不容辭、急人之所急、仗義幫忙地解決了難題，結果竟然是我被解決了？多謝都冇句，還留低牙齒印？甚至成為仇人？

說沒耿耿於懷是騙人的，實在意難平！原來經一事，我都未能長一智，做了60年人才能長一點智。以前我總認為凡事一定有對錯，亦堅持必需分出對錯。為了證明我是對的，事無大小，打爛沙盤問到篤，堅持判出誰對誰錯！結果我認為的，反而造成了我的錯！

最近發生了一件大小T覺得我十分反常的事。面對客戶出爾反爾、反口賴帳，說無賴無恥亦不為過。以我往常的性格作風，肯定即時反面反枱冇得傾，皇帝都無面畀！憤怒到極點的我，竟然一反常態繼續與對方斡旋。大小T都覺得不可思議，點解我會忍？又竟然忍得到？

人在江湖，吃四方飯，不看僧面看佛面。這個客戶是我好友，知我搵食艱難，極力撮合拉攏的。為了不令好友難做，避免好友和客戶之間產生芥蒂，搞不好分分鐘朋友都冇得做；只好調整心情、控制情緒，原則底線堅持不讓不退，不過冷靜處理，不在情緒上計較，只在事實上交代清楚就算。

即使當場反面、大發雷霆有何用？對方擺明車馬就是要賴帳，訴諸法律告上法庭就能維護權益，得到我要的公義公正？冷靜計一計數先，不講律師費肯定6位數字，入稟、排期、律師信往來，肯定拖幾年時間，勞民傷財，即使打贏，扣除付出的律師費，費心力精力，結果都是輸！

以前的我，認為妥協是懦弱，忍讓是買人怕。今日的我，時刻提醒自己︰小不忍則亂大謀，審時度勢無可避免；忍常人所不能忍，成常人所不能成。能夠改變就改變，不能改變就放下；改變不了事情，就改變心情。說穿了不是放過別人，只是放過自己！

到了耳順之年的我，不管聽到甚麼、遇到甚麼，都應能做到冷靜不激動，順應事物規律，不暴躁，不氣餒，不悲傷，不退縮，寵辱不驚，始終如一。說是這樣說，但自問修養、修為未夠，只能繼續努力！