健康教育 | 社交媒體推廣健康教育9大秘訣！拉近健康與生活距離、深入淺出解釋都市病

現代都市生活中，面臨著各種健康問題，如何從生活角度出發，深入淺出解釋這些都市病，並提供在醫冶黃金時刻採取的相應措施。在智慧生活下的非牟利與慈善機構可以善用社交媒體文章來推廣健康教育、拉近健康與生活的距離，以下是一些建議：

1. 提供有價值的內容：撰寫具有吸引力和有用性的文章，關於健康問題、疾病預防、生活習慣和養生方法等。香港中風基金其中一文章作簡單風險評估 - 您是中風的高危人士嗎？

2. 使用引人入勝的標題和插圖：標題是吸引讀者閱讀文章的第一個元素。

3. 強調社區參與：在文章中強調醫生和健康專家與社區的互動和參與。分享社區活動、健康講座或醫療檢查的消息。 社區對中風患者及家庭的支援 – 中風基金 Stroke Fund

4. 利用社交媒體工具和功能：社交媒體平台提供各種工具和功能，增強文章的影響力和可見性。例如，使用hashtags來標記相關主題，使用引用、分享和轉發功能來擴大文章的影響範圍， 香港中風基金Facebook 、香港認知障礙症協會、香港復康會

5. 利用視覺媒體：除了文字內容，還可以使用圖片、影片或Infographic等視覺元素來傳達健康教育資訊。視覺媒體更具吸引力，並有助於提高文章的分享和傳播。由香港中風基金主辦《中風危機解密》，其中一集- 【 煩「腦」信箱】 預防中風 你問我答！邀請到神科外科專科黃秉康醫生為大家「解迷」！《中風危機解密》，其中一集- 【 煩「腦」信箱】 ，在節目播出後，他們收到不少聽眾的資訊，包括躺姿洗頭和冬天是否較易中風？身形瘦削人士中風風險較低？而另外一集邀請到中風學會前會長腦神經科專科李梓強醫生及香港中風基金董事腦神經外科專科醫生黃秉康醫生為大家詳盡解釋缺血性與出血性中風各種治療方法。【中風危機解密 - 風中同行】缺血性與出血性中風 不同治療方案大揭秘，提供進一步的解釋和建議。這種互動可以建立信任和忠誠度，並增加文章／視頻的影響力。

6. 跨界合作：與其他領域的人士合作，例如健身教練、營養師、心理健康專家等，共同撰寫文章或舉辦活動。結合不同專業領域的知識和觀點，提供更全面和多元化的健康教育內容。「愛·女孩」行動（Girls Get Equal）

7. 使用故事和案例研究：故事和案例研究可以幫助讀者更好地理解和關聯健康教育的內容。將真實故事和成功案例與相關的健康問題相結合，可以增加文章的情感共鳴和吸引力。保持與讀者的互動和持續的更新，以維持他們對社交媒體平台的參與和關注。香港中風基金知多一點點-醫生的話

8. 基於內容可靠性：確保文章的內容基於科學證據和可靠的資料來源。提供參考文獻或連結，以便讀者進一步瞭解相關主題。這樣可以增加文章的可信度和專業性。養和發佈關於都市人痛症情況的問卷調查結果 三千名受訪者中逾四成有長期痛症 專科醫生指慢性痛症不容忽視。是項調查發現超過七成半（2,306 名）受訪者在過去一個月曾經歷疼痛，並以女性居多，而逾四成受訪者更出現持續三個月或以上的慢性疼痛問題。受訪者一般會採取不同方法解決疼痛情況。此外，約半數受訪者認為疼痛對其日常生活造成影響，甚至會導致情緒及精神健康問題。

9. 與社群和關注相關話題：關注社群中的話題和趨勢，這樣可以使文章更具時效性和相關性，並吸引更多的關注和參與。仁安醫院首個私院APP「候診易」及「查藥易」一站式急症門診預約及查藥。

總之，善用社交媒體可以為健康教育、患者教育和支持、持續專業發展、個人品牌建立以及危機管理提供有力的平台。香港中風基金持續推動中風預防及治療的公眾教育，以提升高危群組對急性中風先兆的警覺性為目標。引用香港中風基金董事腦神經外科專科醫生黃秉康醫生一些說話，醫學就是如此，沒有劃一的答案，也沒有必然的對與錯。而每次給患者的意見都是：要平安。

香港中風基金內的撰文及教育影片，在社交媒體上建立信任和專業形象，讓公眾全方位瞭解有關中風的預防、治療、以及照顧患者時需要注意的事項，並讓他們更願意接受健康教育資訊。

智慧生活下善用社交媒體在健康教育中保持初心，持續提供有價值的內容，並建立信任和專業形象，讓大家能夠實際應用在他們的生活中。這樣可以有效地推廣健康教育，並對公眾的健康意識產生積極的影響。