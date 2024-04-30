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30/04/2024

銷售心法 │ 經營遇上數之不盡、難以想像的困境？改變思維方式尋找創意解決方案！可能帶來意想不到結果

#成就解鎖 #創意 #改變思維 #逆境 #正向思維 #銷售策略 #堅毅 #技能增值
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在日常工作中，我們常常面臨各種逆境和困難。這些逆境可能是來自外部環境的挑戰，也可能是內心的壓力和困惑。然而，有時候我們面前的障礙看似無法通過，但當我們學會改變思維，以不同的角度看待問題時，就有機會能夠帶來不同的結果。

 

　　就像土耳其蜂農İbrahim Sedef面對熊偷吃蜂蜜的困擾一樣，他試過多種方法，包括架設鐵籠，將蜂箱放在高處，甚至放置其他食物轉移熊的注意力，但都無法阻止熊熊們偷吃蜂蜜。然而，İbrahim Sedef沒有放棄，而是改變了思維方式，尋找到了一個創意的解決方案。

 

　　他決定讓熊成為他自家生產蜂蜜的「試吃員」，來評鑑不同品牌蜂蜜的品質。他準備了各式蜂蜜，並標註上品牌名稱，直接讓熊熊當起了「蜂蜜試吃員」，並用錄影方式記錄整個「試吃」過程，讓熊當「代言人」，以「熊熊保證我們的蜂蜜絕對美味」作為行銷宣傳。

 

　　雖然這個動作不能解決熊偷吃蜂蜜的問題，帶他的應對方式令他的蜂蜜銷量提升。這個故事告訴我們，當我們面對逆境時，改變思維方式可能會帶來意想不到的結果。

 

　　另一個更極端的故事就是FedEx創辦人弗雷德．史密夫（Frederick W. Smith）的故事，在1962 年時他已經有構思如何建立一個高效物流網絡做隔夜交付服務，在所有人都不看好的情況下他仍堅持創業，在營運到第三年時公司嚴重虧損，公司只剩下5,000 美元的資金，走投無路的史密夫最後飛到拉斯維加斯玩21點，並在一個周末後贏得足以周轉的資金（32,000 美元），香港人以前有句俗語：「搏一搏，單車變摩托。」的精神就被他完美體現出來了。

 

　　當然故事是美好的，我亦不是鼓勵大家用賭博解決任何形式的財政問題，我只是想指出一點，在經營路上我們會遇上數之不盡、難以想像的困境和問題，但我們永遠要抱著解決問題不止一種方法，有時最匪夷所思的方法可能就是最好的解決方法，問題是我們有沒有抱著堅毅解決問題的精神去百分百處理。

 

　　當我們面對逆境時，讓我們記住他們的故事，勇於改變思維，尋找創意的解決方案。只要我們願意跳出固有的框架，探索新的角度和方法，我們就能夠在逆境中找到新的機會和突破。改變思維，帶來不同的結果，讓我們在面對逆境時能夠更加堅韌、創造和成長。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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