2024年4月29日（周一），日圓貶至160（兌美元），跟著大幅回升至154區，日圓是否已貶到頭（圖一）？又是誰在干預？

先探究，29日日圓為何回升？

1. 日央行干預，但日央行迄今仍不予置評。以前日央行是會承認有否干預，因為如干預了，承認了，便等於立碑，此界不可逾，日圓會有個相對的不再貶期。今次不予置評，是跟市場玩神秘？筆者不大認為，4月26日，日央行議息會，決定維持當前貨幣政策不變。會後總裁植田和男表示：「當前的日圓貶勢並未對基本通脹率造成重大影響」。記者追問：「當前日圓貶值的影響還在可以忽視的範圍內嗎？植田回應：「是的。」日圓貶到158仍可忍受？貶到160就忍不了？不解。

無論如何，日央行有否干預，在5月底央行報告便知。

2. 市場沽空友套利，因為4月29日的日圓貶至160.22跟30年前1990年4月的日圓新低相若（圖二），對技術派炒友言，凡見長年的高低位都要駐足觀望。

此外，29日是日本節假日，日股休市，日本少量資金，便可驅動日匯波動。

在匯市上，投機大戶會在天時、地利、人和的合適條件下，實行：山、林、風、火殺局。

天時：是今年的日本節，日本本土買賣日圓資金減少。

地利：是日圓失守市場認為日官方底線155，再貶到158，也不出手，是提供了對日圓淡友的殺戮場。

人和：是日央行總裁植田和男的貶而無相干的放任態度。

山林風火局可搵到食

有了天時、地利、人和，就要布個山、林、風、火殺局。

山：不動如山。靜觀日央行議息結果。

林：徐行如林。靜雞雞買入158至155區的日圓認購權。

風：疾走如風。周一上午迅推低日圓至逾160，帶動市場跟沽。

火：攻烈如火。一逾160的這個30多年日圓低位，便迅買入日圓，帶動一眾淡友冚倉盤，由於29日是日本節，日匯成交相對少，只要打穿158、157位，便會使日圓升勢如火烈。

以上的山、林、風、火殺局，在二、三十年前匯市上常見出現，只是近年因電腦應用較廣而少見了，但只要配合天時、地利、人和，這個山、林、風、火殺局，仍可搵到食。當然，要做到這個山、林、風、火殺局，是要有龐大的美元才可。

各位有無諗下，這個殺局的主催者是阿爺呢？有機會再談。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)