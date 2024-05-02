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02/05/2024

比比星期四｜滙控績後爆升 三白武士後仲可升多啲？｜內銀首季業績全面睇｜金價前景

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲局維持利率於5.25至5.5厘不變，並宣布由六月開始將減慢縮表步伐，局方指對通脹前景缺乏進展，加上主席鮑威爾指短期內不會加息，但未有提及減息時間表，美國恐再吹鷹風？對金價又有甚麼影響？年內再破頂機會大嗎？多家內銀已放榜，哪家的首季表現較亮眼？內地經濟的復甦進度，又能續支撐內銀的借貸需求嗎？同已放榜的滙控(00005)績後爆升，日線圖更現三白武士利好訊號，後市有力續維持高位嗎？但原來集團行政總裁祈耀年退任一事有內情！另外比比將解釋政治局會議重點，助大家更了解會議焦點！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/-PN3_QBfpN4

 

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