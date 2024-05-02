40歲鄧麗欣旅行騷蜜桃臀！三點式泳衣引網友放大睇！Stephy鬼馬留言：又大又圓

40歲鄧麗欣（Stephy）忙完電影拍攝工作，立即報復式去旅行，先去完日本，返港後又再飛繼續叉叉電，近日分享完靚爆日落靚女相之餘，更直接曬泳衣相大派福利，挑戰超少布泳褲仔，大曬蜜桃臀，引起網友們紛紛留言嗌正！

Stephy近日報復式旅行，終於在忙碌工作中可以偷閒放放假。放假前，Stephy出席金像獎頒獎典禮當日，以超性感的打扮示人，為觀眾留下深刻印象，雖然青春無敵兼出名身材好的林明禎在旁，但Stephy完全沒有被比下去，反而散發一種中女的熟女味道。近日，Stephy先去日本旅行，分享大量風景靚相，素顏上陣仍然靚到爆，直至近日她疑似再飛到東南亞的熱帶地方，先是穿白色露肩裙曬日落靚相。「看不厭的日落，她就像提醒着我，要珍惜那奇妙的片刻。就算星星月亮快要跑出來了，那顆紅紅而溫暖的光，始終都會印在我。你喜歡日落嗎？」

Stephy隨後更大解放分享多張三點式泳衣照，不過大玩「低調」，將「細細粒」三點式泳衣背面照分享，她在泳池邊濕晒身，更大騷結實的蜜桃「臀」，她鬼馬留言說：「又大又圓的⋯椰子。香港好像又要準備下雨了，送你們晴天！#我好似曬黑左少少 #少少啦 #我已經盡左力 #用左4支防曬」網友們都直指又大又圓的其實是她的屁股，大讚她應該努力健身苦練的美好成果，Stephy都非常鬼馬，有分享正面照，不過就用椰子遮住前胸位置，保持神秘感，認真識玩。網友們都紛紛留言，不少人都承認有將Stephy的相放大，並留言說：「作為女人都忍唔住睇多幾次...最後果張」、「大派福利了嗎？下次可唔可以近少少？」、「個Pat Pat好靚」、「又大又圓的屁股吧」、「有放大嘅揮手區」、「鏡頭遠了些卻依然可見身材索爆，這福利好撩人，美得犯規了」、「靚女，身材仍然Keep得好好喎！」等等。





