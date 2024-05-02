蔣家旻男友首曝光！湯洛雯生日岑杏賢蔣家旻「攜眷」出席？中佬男友原來係電視台高層？

現年34歲嘅TVB花旦蔣家旻同湯洛雯、朱千雪、岑杏賢同張嘉儀兒感情要好，組成「2LINE黨」。近年幾位好姊妹都已經相繼出嫁，係得番佢未有著落，就連緋聞都好少有！不過今日就被湯洛雯Post出合照，令蔣家旻男友首次曝光。

蔣家旻、朱千雪及岑杏賢為5月6日嘅湯洛雯預先慶祝37歲生日，一班好姊妹近日買齊氣球蛋糕滿足壽星女少女心。湯洛雯Post出合照留言：「My first birthday cake this year. Happy to see all of you beauties!!Cant wait to see bb.（今年第一個生日蛋糕，好開心見到我班美女姊妹，好想快啲見到bb！（朱千雪嘅bb）」

湯洛雯、岑杏賢同蔣家旻都有「攜眷」出席，蔣家旻本身就好少緋聞，係元宵節先曬花公開承認拍拖，而今次更係佢男友首次曝光。可以陪佢同出席閨密聚會，睇嚟肯定咗男友地位，唔少網民都催婚，「2LINE黨」就可以變「幸福人妻黨」。

有指蔣家旻男友背景都唔少嘢！男方因為之前曾於TVB工作而認識蔣家旻多年，後來被派到台灣做TVB製作中心主管；直至去年返港過檔去HoyTV擔任高層，而男友喺台灣仲有生意打理，現時都係港台兩邊走。

蔣家旻入行多年，直至前年憑《美麗戰場》中飾演奸角反骨琪一角而爆紅，更於頒獎典禮中首次奪得「最佳女配角」一獎。早前不時做「空中飛人」，經常四圍旅行又全身行頭變名牌，被指忽然富貴，原來只係蜜運帶來嘅轉變！