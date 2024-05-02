夜繽紛 | 廟街夜市延長至12月！設32個美食攤檔+4大打卡點！爆紅手打檸檬茶 / 300米燈籠海 / 老香港特色發光打卡藝術裝置

大家有去過廟街夜市嗎？香港旅遊發展局（旅發局）在2023年12月中以「食聚廟街」和「藝綴廟街」為主題推出了全新廟街推廣項目，而近日更宣布營運期延長半年至今年12月，還未去的朋友，可以看一看廟街夜市有甚麼小食及打卡位！

可能大家之前都聽過廟街有夜市，有不同的美食檔，大家有去過嗎？旅發局近日宣布廟街推廣項目營運期延長半年至今年12月，今次更會擴大特色燈籠佈置範圍，加入不同的小食。好，先看看有甚麼必試美食，再看看4大打卡位！

在佐敦廟街牌坊位置，會有22個特色美食攤位及10個懷舊小食流動攤檔，一共32檔美食，大家可以試到魚蛋燒賣、串燒、牛雜、魚肉碗仔翅、煎釀三寶、點心、蛇羹、砵仔糕、冰糖水果串、糖蔥餅、叮叮糖、龍鬚糖、飛機欖等，而近期爆紅的手打檸檬茶。在廟街都可以食盡地道小吃、風味美食及懷舊小食，正！

食聚廟街

營業時間：下午2:00至晚上11:00

地點：近廟街牌樓（佐敦道入口）

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