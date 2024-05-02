  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

02/05/2024

夜繽紛 | 廟街夜市延長至12月！設32個美食攤檔+4大打卡點！爆紅手打檸檬茶 / 300米燈籠海 / 老香港特色發光打卡藝術裝置

#親民美味 #打卡熱點 #本地遊 #香港一日遊 #一日遊 #小食 #週末好去處 #廟街
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung Photo: 旅發局

　　大家有去過廟街夜市嗎？香港旅遊發展局（旅發局）在2023年12月中以「食聚廟街」和「藝綴廟街」為主題推出了全新廟街推廣項目，而近日更宣布營運期延長半年至今年12月，還未去的朋友，可以看一看廟街夜市有甚麼小食及打卡位！

 

　　可能大家之前都聽過廟街有夜市，有不同的美食檔，大家有去過嗎？旅發局近日宣布廟街推廣項目營運期延長半年至今年12月，今次更會擴大特色燈籠佈置範圍，加入不同的小食。好，先看看有甚麼必試美食，再看看4大打卡位！

 

 

 

 

 

 

 

　　在佐敦廟街牌坊位置，會有22個特色美食攤位及10個懷舊小食流動攤檔，一共32檔美食，大家可以試到魚蛋燒賣、串燒、牛雜、魚肉碗仔翅、煎釀三寶、點心、蛇羹、砵仔糕、冰糖水果串、糖蔥餅、叮叮糖、龍鬚糖、飛機欖等，而近期爆紅的手打檸檬茶。在廟街都可以食盡地道小吃、風味美食及懷舊小食，正！

 

 

 

 

食聚廟街

營業時間：下午2:00至晚上11:00

地點：近廟街牌樓（佐敦道入口）

詳情按此

 

下一頁睇埋打卡位

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#親民美味 #打卡熱點 #本地遊 #香港一日遊 #一日遊 #小食 #週末好去處 #廟街

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk