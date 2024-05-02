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02/05/2024

5月必試新餐廳推介！日本炭火現烤漢堡排「挽肉と米」登陸 / 靚裝京式火鍋食180日羔羊肉+京戲表演 / $35起食日本過江龍現切現燒牛丼

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Text: Sammy Leung

　　愛試新餐廳的朋友注意！最近，很多餐廳飲品牌都登陸香港，大家又有沒有發現呢？今次和大家一齊看看5月必試新餐廳，包括日本人氣漢堡排「挽肉と米」、主打優質肉類、性價比高的關東風和牛壽喜燒放題專門店「肉佐」及有京戲表演的新京熹北京涮肉火鍋等！

 

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5月必試新餐廳│1.挽肉と米：日本人氣漢堡排！炭火新鮮現烤100%日本牛肉

 

　　第一間要介紹的是日本人氣漢堡排「挽肉と米」，「挽肉と米」在日本相當有人氣，大家想食終於不用去日本了，因為「挽肉と米」將於5月7日在ifc mall開幕！「挽肉と米」主打「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」漢堡排，採用100%日本牛肉，堅持只使用新鮮現絞的牛肉，每天早上會在冷藏室絞製當日所需份量，再用人手迅速俐落地反覆拍打絞肉塑形！

 

 

 


 

　　「挽肉と米」的漢堡扒每件漢堡扒約90克，會以炭火新鮮現烤，職員會觀察客人的用餐速度逐件烤製，保證大家啖啖都食到熱騰騰的現烤漢堡扒。而白飯方面，會使用多個羽釜鍋輪流煮飯有助對流，令熱量均勻分布。

 

 

 

　　每份「挽肉と米套餐」售價為$138，會包括現烤牛肉漢堡扒三件、現煮白飯、味噌湯、雞蛋一隻、蘿蔔泥及柚子醋。第一件牛肉漢堡扒，大家可大口咬，不加配料，直接感受到肉汁和炭燒香氣，配上白飯食；第二件可以搭配蘿蔔泥及柚子醋，食落很清爽；第三件蘸上打散的生雞蛋，搭配醬油，正！


 

 

 

 

　　「挽肉と米」將於5月7日於ifc 開幕，5月會採取全現場取票方式入座，早上11時為排隊客人順序登記及派發號碼票，每人可取1張票，每張票可登記最多2個座；大家可以憑號碼票上的二維碼，可查看實時叫號情況。而預計於6月開放網上預約，詳情請留意官方公布消息。不過，大家留意「挽肉と米」接受信用卡、八達通、支付寶、以及微信支付；只限可獨自入座的兒童用餐，不設兒童椅及不可攜帶嬰兒推車。

 

挽肉と米

開業日期：5月7日 (星期二) 上午11時

營業時間：上午11時至下午10時 (最後點餐時間下午9時15分)

地址：香港中環金融街八號ifc mall 4樓4011號店

詳情按此

 

下一頁：$228起食90分鐘任食壽喜燒+涮涮鍋

 

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