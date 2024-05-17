廣州美食 | 廣州高質中菜三選！米芝蓮、黑珍珠名店食秘製黑叉燒 / 百年老店「耶倫菜單」12小時靚燒鵝 / 著華酒店超講究冰燒三層肉、蟹膏粉絲

粵菜飲食文化源遠流長，作為廣府粵菜的發源地，難得來一趟廣州，當然要到這裏的著名粵菜餐廳朝聖。精選三間廣州頂級粵菜食府，由價格親民的百年酒家陶陶居，到紅遍全國的新派粵菜炳勝，以及入選多年黑珍珠榜單的靚景悅景軒，品嘗經典滋味。

廣州美食 | 新派粵菜天花板！米芝蓮、黑珍珠上晒榜！必食秘製黑叉燒、脆皮叉燒、海南白鵝！——炳勝公館

炳勝這個字號，自1996年創辦，先是由一家小小的海鮮酒家起家，分店至今不出深廣……但其名聲在內地，說是粵菜的代表也不為過。品牌共設16家餐廳，由走大眾路線的炳勝品味、炳勝私廚、小炳勝，到專做精緻粵菜的炳勝公館，各有特色。在廣州的炳勝公館海樂店，更曾連續六年入選過廣州米芝蓮一星，以及有黑珍珠榜單，值得一試。



海樂店近年全面翻新，採用精緻的歐式風格，典雅舒適。

初次到店，必嘗其招牌燒味三拼。烤鵝的皮脆而香，秘製黑叉燒則是甜而不膩，滿口脂香。而脆皮叉燒更是獨一無二，與傳統的叉燒不同，皮層燒得酥脆，肉身豐腴多汁，入口即化。另一招牌之作是海南白鵝，肉嫩肥美多汁，再以沙葛和老菜脯提味，濃郁香口；該店以海鮮起家，其海鮮菜式同樣一絕。雖蟹季已過，但其肉餅蒸松葉蟹仍是滋味十足，蟹肉鮮濃，配上自家釀製的黃辣椒醬提鮮解膩，肉身多汁，配上一口口白飯，開胃非常。



海南白鵝以慢火燘煮而成，鵝肉鮮嫩多汁，搭配上沙葛和老菜脯，味道醇厚美味，¥268。



剁椒大頭魚，鮮香嫩滑，細膩清甜，¥268。



炳勝燒味三拼包含燒鵝、秘製蜜汁叉燒及脆皮叉燒。當中的脆皮叉燒最驚艷，外焦內嫩，加上蜜汁的香甜肉汁，¥268 。

炳勝公館

地址：廣州天河區黃埔道西109號1－4樓

電話：+86 (0)20 3868 6888

營業時間：11am-3pm;5pm-10pm

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