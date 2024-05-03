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03/05/2024

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

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全新頻道etnet健康網購 | 會員購物即送免費禮品

 

 

【母親節獻禮】母親的健康，就是最好的投資回報！最近有沒有發現，媽媽的臉上開始出現皺紋、頭髮逐漸稀疏、指甲變得暗啞？今個母親節，將健康送給媽媽！

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查詢電話：2880-0066

網上渠道：【樂本健】購物網healthsmart.com.hk/手機應用程式

實體店︰香港北角渣華道321號柯達大廈2座14樓1407室 (鰂魚涌C出口)

 

 

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  1. 優惠碼只適用於2024年5月3日至2024年5月31日23:59。
  2. 優惠以單一發票價計算，恕不接受分單、併單。優惠不能兌換現金、不可轉換其他產品及與其他優惠同時使用。
  3. 所有贈品為指定產品及批次，數量有限，送完即止。
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