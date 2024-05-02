元朗YOHO MIX元點6.1開幕預告！新商場進駐超過70間店︰必食內地人氣Fufuland 梳乎厘、佐賀燒肉名店！睇埋開幕優惠

元朗又有大型商場落成喇！繼 YOHO MALL 形點之後，新鴻基地產旗下全新商場 YOHO MIX 及由交通廣場翻新重組的 YOHO PLUS 加點將於 6 月 1 日正式開幕，前者佔地近 11 萬平方呎，將進駐逾 70 間店舖，由人氣餐廳至特色品牌都有；後者則主打家庭客，引入多個教育中心品牌、輕食店、美容中心等。最方便是 2 個新商場均設行人天橋連接 YOHO 各期數和港鐵元朗站，連同 YOHO MALL 形點共集合逾 430 間店，全方位照顧大家的生活所需！即睇新商場店舖、設施亮點，以及開幕優惠。

YOHO MIX｜過江龍食店進駐！佐賀燒肉名店、日式撈麵、生乳舒芙蕾

YOHO 系列新商場即將開幕，大家的目光紛紛落在 YOHO MIX 元點上，全因其規模較大，食店種類又多，單是日本菜就有人氣過江龍，如佐賀燒肉名店 YAKINIKU KAKURA、連鎖日式撈麵店 Kokoro Tokyo Mazesoba，以及主打西日 fusion 菜的 Peko Peko 等。

（圖片來源︰FB @Yakinikukakurahk）

（圖片來源︰IG @kokorohkg）

內地人氣梳乎厘店 Fufuland 也是一大亮點，開業短短兩年就憑「生乳舒芙蕾」打響名堂，梳乎厘入口鬆軟輕盈，配上開心果、士多啤梨、海鹽 Oreo、抹茶等口味的生忌廉、軟雪糕最滋味，在內地分店每個梳乎厘不過 16 人民幣起，吸引不少捧場客。其首間香港分店亦將落戶 YOHO MIX 元點，不過開店日期仍有待公布。此外，場內也有台灣湊湊火鍋、泰式餐廳 Tommy Yummy、主打中式海鮮的華宴食府、BFF Burger、媽咪雞蛋仔、德國糖果店 Bears & Friends 等。

YOHO MIX｜全新戶外廣場！設巨大化恐龍打卡裝置

貫徹 YOHO MALL 的大型戶外綠化空間，YOHO MIX 元點也設有全新戶外廣場、光影長廊及棒棒糖公園等設施。打頭炮是，台灣插畫藝術家徐至宏將於戶外廣場展開「Monster Party」，展出多個巨大化的恐龍造型裝置，配合全新園林景致及休閒設施，預計能成為一大打卡位。

開幕月期間，YOHO MIX 更會舉辦全港首個萌寵花車巡遊慶典，另外聯同香港兩棲及爬蟲協會舉辦「異想世界」活動，包括爬蟲導賞團、異寵生活百貨市集、爬行動物領養及義診日、烏龜爬行大賽、異寵選美會和微縮生態缸工作坊等。

YOHO MIX｜開幕優惠！送逾2萬份禮遇

YOHO MIX 也預告，6 月 1 日起每逢周末將推出不同驚喜優惠，送出逾 20,000 份到場即賞禮遇。當中包括駐於場外的雪糕車及夢幻棉花糖，商場更會聯乘恒生銀行推出的「恒生信用卡區區大+FUN」 活動，以恒生信用卡入手新地商場禮品卡，專享高達 $1,090 折扣。

YOHO MIX 元點

地址︰元朗朗樂路 1 號

YOHO PLUS 加點

地址：元朗鳳翔路2-6號