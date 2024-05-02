管理層必睇！利用玄學挑選人材？教你從面相、氣場揀好員工！眼正鼻直做事認真？請行政人員要睇皮膚？

選人揀卒的學問，前人已有許多心得，清代名臣曾國藩在相人之術方面，完全是大師級數，他用四十個字，概括了其中要竅。

首先晒一下他的Quali．他曾任史部侍郎，負責朝廷的H.R，後來官至兩江總督，出名知人善任。心高氣傲的左宗棠也說論知人之明，自愧不如他，曾的宿敵石達開也得承認曾「雖不以善戰聞名，卻能識拔賢將。」

一次曾國藩的得意門生李鴻章向他請教相人之術。

曾國藩答稱此術甚為複雜，往往只可意會不能言得，但他也盡人事將多年心得傳給愛徒：

「邪正看眼鼻，真假看嘴唇，功名看氣概，富貴看精神，主意看指爪，風波看腳筋，若要看條理，全在語言中。」

李鴻章請求老師詳細解釋，曾國藩補充說：

「第一看五官，以雙目神不外散、鼻樑直、嘴唇厚為最好；第二看皮膚，以膚色粗黑、雙手繭多最好；第三看說話，以木訥寡言為最好，主要是這三條，其他都是次要。」

由於他們當時討論的是怎樣挑選士兵，而且論時代和社會的價值觀，古今大相徑庭，所以容我作以下的Update：

一、眼正鼻直，做事會認真，可以信賴。眼斜鼻歪，肯定好人有限。但現代也要求創作力和想像力，有些這方面的人才在溝通時不一定望著你，因為他們還沉醉在自己的虛擬世界。又社會上有許多宅男宅女，習慣低頭做自己的事，對旁人都懶得看，所以眼神這回事，可以要求眼神有焦點不渙散，但不一定要求對方長時間正視著你。

二、嘴唇宜厚：古人認為唇厚代表忠厚，因為嘴唇太薄容易巧言令色、口沒遮攔。但我們也要看上下唇的比例是否合適，若下唇過厚，而且唇形輪廓不鮮明，那麼這人可能只是個慾望強、愛享受的人，也不宜委以重任。但當時李鴻章是揀兵，如果沒有我上述說這些缺點，唇較厚的會較可靠。

三、膚黑而粗、雙手有繭：這似乎配合我們現代揀外藉家務助理，如果她的手滑過你，你都幾驚。有一次我請了位菲傭，是大學生（菲律賓有許多大學生），她的手就異常幼滑，原來她家中有女傭、一向唔使做，你可以想像她多有家務經驗了。我們若是想請行政人員，皮膚不宜粗糙，因會粗心大意。

四、功名看氣慨：大概就指現代所謂的氣場，要有強大氣場、胸襟、志氣、氣度。

五、富貴看精神：我們又真是沒見過一個精神萎靡、烏眉瞌睡的富翁喎！精神亦可解作現代語言中的熱誠Passion。

曾國藩雖然是封建社會的人，但見慣大場面，在名利場中有高層次的洞察，他的心得，對於我們這可以預訂太空旅遊的世代，仍有參考價值，因為人性仍然是那麼複雜難辨、似真還假…。