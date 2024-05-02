日本旅行、Shopping必學！香港AEON分店設日本漢字對照表！一文睇晒28個食品包裝常見字：鷹の爪點解？五目不是5種？饂飩係咩食品？

常去日本的你，認識多少日本漢字呢？在日本購物或者在香港逛逛日本超市，看到餐牌或者日本食品包裝上的日本漢字，有時似懂非懂，部分更和我們使用開的中文字意思大不同。上月，有網民在香港AEON某一分店內看到一張Poster，上面寫了不少常見日本漢字的解讀，一齊看看這些你看得明白嗎？

「甘口」、「辛口」這些日本漢字，我們常在日本、日式餐廳或者日本食品包裝上看到，但有些看似明白，一個不小心可能就誤解了！好像是日本漢字「汁」其實我們中文的「湯」，而日本漢字「湯」或「熱湯」則是我們中文的「滾水」。早前有網民在「AEON Stores 關注組」 分享了一張相片，原來這位網民在九龍城廣場Aeon超級市場見到超市中的一張Poster，上面寫著28個日本食品包裝上常見日文漢字的解讀對照表！

AEON九龍城店

看完之後，很多網民都大讚超實用，今次和大家一齊看看Aeon超級市場28個日本食品包裝上常見日文漢字的解讀！

1. 五目 = 雜錦

2. 甘口 = 甜味

3. 辛口 = 辣味

4. 丼 = 大碗飯

5. 汁 = 湯

6. 熱湯 = 滾水

7. 二人前 = 2人用份量

8. 出汁 = 木魚上湯

9. 大根 = 蘿蔔

10. 胡麻 = 芝麻

11. 青魚 = 沙甸魚類

12. 春雨 = 粉絲

13. 海老 = 蝦

14. 唐辛子 = 辣椒

15. 御飯 = 白飯

16. 椎茸 = 冬菇

17. 鷹の爪 = 紅辣椒

18. 饂飩 = 烏冬

19. 卵 = 蛋

20. 豚肉 = 豬肉

21. 野菜 = 蔬菜

22. 玄米 = 糙米

23. 漬物 = 鹹菜

24. 鳥肉 = 雞肉

25. 雜炊 = 湯飯

26. 帆立貝 = 帶子

27. 烏賊 = 魷魚

28. 明太子 = 鹽漬魚子

看到上面28個日本漢字，大家看得明多少呢？好像是較簡單的大根是蘿蔔、胡麻是芝麻，可能大家都知。但五目是雜錦、饂飩是烏冬、鷹の爪是紅辣椒，你又知不知呢！記得Save低，下次去日本或者買日本食品，就可以識多一點點！