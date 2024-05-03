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03/05/2024

股神也犯錯

#巴菲特 #心法 #投資 #理財智慧
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　　恒指昨（2日）重上萬八點關，一眾投資者見風使「巾里」，開始說看不到港股「有下調的理由」。投資者揸對了貨，自然笑逐顏開；滿手蟹貨的也熱切期待到價，可返家鄉；而無貨者就蠢蠢欲動。當市場貪婪情緒充斥，容易令人想起股神，筆者且向大家潑潑冷水。

 

　　巴菲特既被封神，自然做對了許多許多投資決定，若問他有沒有犯錯或錯在甚麼，可能更能得到真正的答案。這些答案都是經得起時間考驗的「心法」，很值得今時投資者參考。

 

　　這「心法」源自巴菲特至今流傳最廣的演講內容，那是1998年10月，巴菲特到美國佛羅里達大學商學院的演講。當年有學生問他在投資上，最大的錯誤是甚麼。巴菲特說，他最大的錯誤不是做錯了甚麼，而是他應該做的，卻沒有做！

 

錯在要做但無做

 

　　巴菲特續說，他很後悔在了解了一盤生意之後，本就應該行動，卻因這樣那樣的理由，猶豫不決，沒果斷行動，最後甚麼都沒做。他說有些事物不明白就算了，但有些事物是他能理解的，本可賺幾十億，以至幾百億元(美元．下同)的，卻往往眼白白就讓機會溜走了！

 

　　巴菲特舉例說：「本來買微軟(MSFT)應可賺幾十億，但我一直不懂微軟，徒歎奈何。不過，我卻懂醫藥股，原本同樣可賺幾十億，這就是應賺，卻沒有賺得到！」他指出，在克林頓提出醫療改革之後，所有醫藥股都跌價了，如果當時趁低吸納便會大賺，但巴菲特看得懂醫藥股，卻沒有投資。

 

　　又例如在80年代，巴菲特原本可透過買房利美(FNMA)而大賺一筆，他看得懂，但也無買，而「無買」的代價便是少賺幾億至幾十億元；巴菲特又曾買入美國航空(AAL)優先股，他認為錢多，就容易令人犯錯。

 

不要憑感覺投資

 

　　「查理(芒格)叫我去酒吧，但我偏不聽，留在辦公室裏。看到兜裏有錢，就做傻事，而且每次都一樣。」巴菲特名副其實是「有錢身痕」，買美國航空，他差點全軍覆沒，令他很後悔。因此，日後他每逢有衝動買航空股，便會告誡自己別衝動，讓自己冷靜下來。

 

　　巴菲特說，投資者主觀覺得「合適」，但生意不好的公司，並不是理想的投資對象。他又舉例說，當年他根本不想買投資銀行「所羅門」(Salomon Brothers)的生意，但「覺得」所羅門的股票便宜，也因「喜歡證券」而買了。

 

　　當巴菲特21歲，只有1萬元資產的時候，他撥了2000元買辛克萊(Sinclair)加油站，結果輸清光！他自言，那筆投資的機會成本至1998年都有60億元，是他當年20%資金的教訓。他忠告投資者，別只「從(自己的)錯誤中學習」，更要從「別人」的錯誤中學習，並認為未來有很多事物值得期待，投資要向前看，不要糾結於過去的包袱。

 

投資最少有3問

 

　　巴菲特強調，投資是對自己負責的行為，所以一定要有理由，如果說不出理由，就別買，而且只投資於自己看得懂的生意。因此，在巴菲特「買股就是買一盤生意」的理念下，投資者買股時須自問：

 

　　一、道聽塗說，有人說某隻股票會升，你就跟住買？

 

　　二、某隻股票成交有異動，你就買？

 

　　三、股價走勢圖出現入貨訊號，你就買？

 

　　當年巴菲特以幾十年的實踐，在他師父格雷厄姆的投資理論上，增加了一個概念，就是投資者可透過長期努力，建立起自己的「獨特能力」。從而對某些公司、某些行業，會比其他人有更深入的認識和了解，並能對公司(股票)未來長期的表現，作出更準確的判斷，這才叫做「懂」。

 

　　逾四分一個世紀過去，不少投資者都知道巴菲特以上做法，但又有幾人做到？大市已連升了好幾天，希望巴老的心法至少可保你免蝕，有益荷包。

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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