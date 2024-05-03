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03/05/2024

洪卓立拍片翻唱容祖兒新歌《九秒九》唱到喊！網民怕情傷未癒：希望你move on

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　　容祖兒前剛推出新歌《九秒九》，歌曲講述得悉前度在外地出事、自己準備為對方遠卦當地的心情。祖兒同門師弟洪卓立翻唱這首新歌，竟然感觸得唱到眼紅紅，令部分網民擔心他去年跟劉沛蘅（Hillary）分手後，仍未走出情傷。

 

　　容祖兒的新歌《九秒九》，正是湯令山（Gareth. T）歌曲《緊急聯絡人》的續集。在《緊急聯絡人》中，男方將前度名字填在「緊急聯絡人」一欄；而《九秒九》則從女方角度，呈現出如何徬徨焦躁準備這趟特急行程。

 

 

　　近來忙於在內地舉行巡迴演唱會的洪卓立，日前在社交網上載《九秒九》的cover片段，他留言道：「祖祖新歌 九秒九，聽了兩次，就已經很想把這個情緒錄下來，錄得有點粗糙，但又覺得這首歌很有感覺 」片段中，一臉鬚根頹廢look的立立以磁性聲線獻唱，唱時充滿感情，令人感受到他的情感；立立唱到最後更忍不住眼濕濕，眼眶通紅，感覺很傷心。

 

 

　　祖兒留言大讚：「立仔聽到我眼濕濕呀！」立立回覆：「祖祖我聽到喊哂呀！」有網民表示被立立的歌聲感動到喊，亦有人擔心他仍未走出情傷：「有故事的人，the best is yet to come」、「失戀啫，唔使搞到自己咁嘅」，而旅遊KOL謝利亦留言：「希望你move on到。」此外，立立亦在社交網轉發「Write a sad story using only 3 words」，並留言寫道：「I'm still alive.（我仍然健在）」短短三個字足以形容悲傷之情，有網民鼓勵他：「立立加油，唔好放棄，希望你幸福。」

 

 

　　立立去年與劉沛蘅分手，之後化身脹爆「大立」現身，其實他是為了增肌操大隻所致。今年起在內地不停開騷的他，曾撰長文透露因健康問題，差點放棄唱歌：「而這一次就是聲帶的問題，需要休息，其實聲帶在三四年前已經開始出現勞損的問題，上兩年完成了音樂會後，就差不多完全失聲，當時中西醫到幫不了忙，什麼方法都試過，我十分沮喪、十分無助，我不知道怎樣形容這個感覺，就好像一個很喜歡游水的人斷了手腳一樣。」他想過不做歌手或者可以做演員，所以跟教練健身增肌，無奈工作需要而露面：「所以就看到我好像一個失戀後自暴自棄、大吃大喝，變成200磅的人。」幸好，立立遇上一位老師，成功改變唱歌方法，令他聲帶慢慢康復，又獲公司給予機會，重啟巡迴演唱會，令他成功捱過低潮，重新出發。

 

轉載自: 晴報

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