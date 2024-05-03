  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/05/2024

郭晉安歐倩怡突宣布離婚！相距16歲17年婚姻育一子一女！兩年前已分居：這個決定是無奈及艱難

#港聞娛樂 #郭晉安 #歐倩怡 #離婚 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　郭晉安毫無預警宣布跟結婚17年的歐倩怡離婚，消息令人震驚。

 

 

　　今年快將滿60歲的郭晉安跟歐倩怡結婚17年，先後育有一子一女，兩人感情一向都非常低調，但歐倩怡近年活躍社交平台，更因子女開始長大，再次投身校園完成修讀碩士課程圓夢。昨日，郭晉安突然在社交平台留言宣布離婚，分享一張彩虹的照片，並說：「感恩曾與你一起走過的歲月。cindyauau 自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。這個決定是無奈及艱難......感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後寄予妳最大的祝福。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　而歐倩怡隨後在IG都有分享同一篇文章，不過換上一張櫻花的照片，不少網友都留言表示大感可惜。其實郭晉安不止一次提到婚姻出現問題，他曾經在訪問指曾經有一段時間兩人一星期只能見面一次，就連僅餘的二人世界，傾訴話題只圍繞着孩子，夫妻之間失去過往的激情與親密，彼此也少了相互欣賞與讚美，兩人關係變得軟弱，更經歷長達半年多的冷戰時間。可幸兩人不甘心就此放棄，最終關係亦復和，愛得更比以往甜蜜，更指「挽救比分開容易處理」。

 

　　淡出幕前的歐倩怡努力進修增值，成功考獲航空理論課程及船牌，又修讀市場及管理學學士課程，2020年考獲食物及營養學榮譽理學士一級榮譽畢業及碩士課程，畢業後的她充滿自信，重投社會做相關的工作，生活亦越來越精彩，不時分享她努力做運動成果的好身材，大方曬泳照，跟以往低調的作風大為不同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#港聞娛樂 #郭晉安 #歐倩怡 #離婚 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk