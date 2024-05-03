郭晉安歐倩怡突宣布離婚！相距16歲17年婚姻育一子一女！兩年前已分居：這個決定是無奈及艱難

郭晉安毫無預警宣布跟結婚17年的歐倩怡離婚，消息令人震驚。

今年快將滿60歲的郭晉安跟歐倩怡結婚17年，先後育有一子一女，兩人感情一向都非常低調，但歐倩怡近年活躍社交平台，更因子女開始長大，再次投身校園完成修讀碩士課程圓夢。昨日，郭晉安突然在社交平台留言宣布離婚，分享一張彩虹的照片，並說：「感恩曾與你一起走過的歲月。cindyauau 自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。這個決定是無奈及艱難......感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後寄予妳最大的祝福。」

而歐倩怡隨後在IG都有分享同一篇文章，不過換上一張櫻花的照片，不少網友都留言表示大感可惜。其實郭晉安不止一次提到婚姻出現問題，他曾經在訪問指曾經有一段時間兩人一星期只能見面一次，就連僅餘的二人世界，傾訴話題只圍繞着孩子，夫妻之間失去過往的激情與親密，彼此也少了相互欣賞與讚美，兩人關係變得軟弱，更經歷長達半年多的冷戰時間。可幸兩人不甘心就此放棄，最終關係亦復和，愛得更比以往甜蜜，更指「挽救比分開容易處理」。

淡出幕前的歐倩怡努力進修增值，成功考獲航空理論課程及船牌，又修讀市場及管理學學士課程，2020年考獲食物及營養學榮譽理學士一級榮譽畢業及碩士課程，畢業後的她充滿自信，重投社會做相關的工作，生活亦越來越精彩，不時分享她努力做運動成果的好身材，大方曬泳照，跟以往低調的作風大為不同。