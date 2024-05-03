  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/05/2024

鍾鎮濤食澳牛疑打尖被指有特權？網民發現「終極原因」竟然冇鬧反撐

#鍾鎮濤 #打尖 #澳洲牛奶 #九記牛腩 #澳牛 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　鍾鎮濤平日在港經常被野生捕獲，在五一勞動節，他被拍得到旅客熱點澳洲牛奶公司進餐，竟被指疑似打尖！不過，本地網民竟然大多撐鍾鎮濤無問題，而其實鍾鎮濤的愛店不止是澳牛，還有一間出名的食店！

 

　　事緣網民「陳牛」早前發帖，表示：「原來澳牛是可以插隊的。 五一排隊吃澳牛，突然有個男人帶著兩個小妹妹走到前面：三個人，可唔可以安排下？好熟悉的聲音，抬頭一看是鍾鎮濤。其實當時安排座位的伙記走開了，他好像在對空氣說話，不過澳牛沒有當他是空氣，真的很快安排了他入座。」該網民拍下鍾鎮濤的照片，相中的他站在澳牛門外，友善對鏡頭微笑，而一旁則是長長的排隊人龍，因為下雨天所以不少人擔遮。

 

 

 

　　帖子被轉載上討論區，有網民指明星就等於有特權：「明星真係唔同啲，連澳牛都要比（被）佢打尖」、「咁佢都打得好有禮貌下」等。而大部分網民均支持鍾鎮濤，認為今並非他的個人問題，而打尖與否視乎商舖決定，又指打尖在食肆非常普遍：「茶樓日日有熟客同個部長熟都打尖拎枱啦，都唔係新聞」、「B哥哥係話可摸耳安排下，係請問唔係命令，澳牛又肯安排，所以唔算打尖」、「有咩問題，間舖鍾意嘅，到排到你時唔做你生意都得啦」、「呢個世界邊度有公平，要X就先X澳牛畀佢打尖」、「香港不嬲講關係，老細熟人點解唔得，講真」、「一隻手掌拍唔響嘅」等等。但亦有人指食店此舉，的確對正排隊的食客不公。

 

 

 

 

　　有人發現「終極原因」，指出該食店向來對長者及孕婦有優先安排，而鍾鎮濤是71歲的長者，所以獲優待也不足為奇：「算啦！70幾歲老人唔排得隊。」不過，鍾鎮濤的第一愛店並非澳牛，而是同樣出名的九記牛腩！不少旅客曾在九記撞見鍾鎮濤，有時太太范姜亦同行，二人更試過搭枱，跟內地遊客一齊進食，對合照亦有求必應。

轉載自: 晴報

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鍾鎮濤 #打尖 #澳洲牛奶 #九記牛腩 #澳牛 #港聞娛樂 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk